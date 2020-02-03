Победительниц наградят грамотами, медалями, призами и денежным вознаграждением
В Бурятии пройдёт открытый турнир среди женщин по ловле на мормышку со льда «Золотая рыбка». Соревнования состоятся 7 марта с 8:00 утра в Прибайкальском районе на озере Котокель.
В турнире примут участие женщины-спортсмены муниципальных образований Республики Бурятия, рыболовно-спортивных обществ и организаций, клубов и обществ охотников и рыболовов, а также все свободно заявленные. Возраст спортсменок – не моложе 18 лет. Соревнования проводятся в личном зачёте.
Турнир проводится в два тура продолжительностью 2,5 часа. Акватория соревнований состоит из двух зон, по одной на каждый тур. Спортсменам разрешается пользоваться одной удочкой, оснащённой одной мормышкой. Участникам запрещается пользоваться мотобурами.
Программа соревнований
8:00 - Сбор и регистрация участников в месте проведения соревнований.
8:30 - Построение. Открытие соревнований. Инструктаж по правилам поведения в зоне.
9:00 - Начало соревнований.
11:30 - Окончание первого тура». Взвешивание. Подведение итогов первого тура.
12:30 - Старт второго тура.
15:00 - Окончание соревнований. Взвешивание. Подведение итогов соревнований.
16:00 - Построение. Объявление результатов соревнований. Награждение участников. Закрытие соревнований.
Первые три призёра, а также рыболов, поймавший самую большую рыбу, награждаются грамотами, медалями, призами и денежным вознаграждением. Каждому участнику соревнований вручается памятный значок и наклейка с символикой турнира. Об этом сообщает федерация рыболовного спорта Республики Бурятия.
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Рыбачки Бурятии соберутся на турнир на Котокеле
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