В Улан-Удэ студенты создали корпус беспилотника

В Улан-Удэ студенты и преподаватели разработали и изготовили силовой полый корпус беспилотного летательного аппарата. В работе участвовали сотрудники, преподаватели кафедры «Сопротивление материалов» и студенты строительного факультета, сообщили в пресс-службе ВСГУТУ.
Крылья беспилотника (размах крыла 3,2 метра) отстёгиваются. Их вес при этом на 20-25% меньше аналогов, а по прочности и жёсткости не уступает или выше аналогов.
Разработаны и изготовлены новые узлы крепления, которые обеспечивают фиксацию к фюзеляжу одновременно двух консолей крыла. Они отстёгиваются в случае удара при столкновении с другими объектами или от удара при падении. Данная конструкция должна обеспечить сохранность крыльев и фюзеляжа для их многократного использования и удобства при транспортировке.
По результатам виртуальных и реальных ресурсных испытаний студенты и преподаватели пришли к выводу о перспективности подхода и необходимости его полноценного внедрения в производство.
Как сообщал «Байкал-Daily», с 2016 по 2018 годы команда студентов Авиационного техникума Улан-Удэ работала над своим беспилотным летательным аппаратом «Гуран» с вертикальным взлётом, для которого не нужна взлётная полоса.