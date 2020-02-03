Животным Иркутской зоогалереи привезли тыквы и кабачки





Жители Иркутской области привезли животным в Иркутской зоогалерею тыквы и кабачки. Об этом сообщили специалисты учреждения в соцсети.- В мороз свежие витамины - как раз то, что нужно. Спасибо дачникам и огородникам, что снабдили нас тыквами и кабачками на всю зиму, - пишут они.В Сети размещены и снимки зверей, которые с удовольствием поглощают овощи.