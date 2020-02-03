Животным Иркутской зоогалереи привезли тыквы и кабачки

«Спасибо дачникам и огородникам, что снабдили нас тыквами и кабачками на всю зиму», отмечают сотрудники учреждения
Жители Иркутской области привезли животным в Иркутской зоогалерею тыквы и кабачки. Об этом сообщили специалисты учреждения в соцсети.
- В мороз свежие витамины - как раз то, что нужно. Спасибо дачникам и огородникам, что снабдили нас тыквами и кабачками на всю зиму, - пишут они.
В Сети размещены и снимки зверей, которые с удовольствием поглощают овощи.
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«Спасибо дачникам и огородникам, что снабдили нас тыквами и кабачками на всю зиму», отмечают сотрудники учреждения
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