Мужчина вёл себя неадекватно, чем и привлёк внимание полицейских
1 февраля на автобусной остановке Советском районе Улан-Удэ сотрудниками ППС был задержан мужчина, который вёл себя неадекватно. При нём обнаружен и изъят гашиш весом более четырёх граммов.
По результатам освидетельствования у 42-летнего неработающего ранее не судимого улан-удэнца установлено наркотическое опьянение.
Возбуждено уголовное дело.
Кроме того, нарушитель общественного порядка будет привлечён к административной ответственности за употребление наркотических средств, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ на остановке у наркомана изъяли гашиш
Общество, Фото:
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