В Улан-Удэ на остановке у наркомана изъяли гашиш

Мужчина вёл себя неадекватно, чем и привлёк внимание полицейских



1 февраля на автобусной остановке Советском районе Улан-Удэ сотрудниками ППС был задержан мужчина, который вёл себя неадекватно. При нём обнаружен и изъят гашиш весом более четырёх граммов.



По результатам освидетельствования у 42-летнего неработающего ранее не судимого улан-удэнца установлено наркотическое опьянение.



Возбуждено уголовное дело.



Кроме того, нарушитель общественного порядка будет привлечён к административной ответственности за употребление наркотических средств, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.





