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В Улан-Удэ на остановке у наркомана изъяли гашиш

В Улан-Удэ на остановке у наркомана изъяли гашиш
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина вёл себя неадекватно, чем и привлёк внимание полицейских

1 февраля на автобусной остановке Советском районе Улан-Удэ сотрудниками ППС был задержан мужчина, который вёл себя неадекватно. При нём обнаружен и изъят гашиш весом более четырёх граммов.

По результатам освидетельствования у 42-летнего неработающего ранее не судимого улан-удэнца установлено наркотическое опьянение.

Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, нарушитель общественного порядка будет привлечён к административной ответственности за употребление наркотических средств, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.


наркотики
 
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