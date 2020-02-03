Скончался первооткрыватель двух месторождений в Бурятии

Бывший первый заместитель министра геологии СССР Борис Зубарев ушёл из жизни на 99-м году



На 99-м году жизни скончался кавалер восьми орденов Советского Союза и России, участник Великой Отечественной войны, заслуженный геолог Российской Федерации, трижды лауреат Государственной премии СССР Борис Матвеевич Зубарев. Об этом говорится в сообщении Роснедр.



Борис Матвеевич родился 19 ноября 1921 года в Иркутске. После девятого класса средней школы подал телеграмму-прошение о досрочном зачислении в ряды Красной армии и вскоре был принят в 409-й отдельный бронетанковый батальон 2-й особой Краснознаменной Дальневосточной Армии. Воевал на Халхин-Голе. В марте 1940 года Бориса Зубарева направили в Иркутск в военное авиационное техническое училище, которое он окончил в апреле 1941 года.



С первого и до последнего дня Великой Отечественной войны Борис Матвеевич участвовал в боевых действиях в составе Военно-Воздушных сил Западного, Южного, а затем 1-го и 2-го Украинского фронтов. До 1943 года Зубарев служил в должности авиационного техника в 203-й истребительной Знаменской авиационной дивизии, затем переучился на лётчика и в дальнейшем, до мая 1945 года, был летчиком-истребителем в 179-м истребительном авиаполку, входящем в состав Первого штурмового корпуса. В корпусе за войну погибли почти 600 человек лётного состава. Из переобученных в летчики техников в живых к концу войны осталось лишь четыре человека, включая Бориса Зубарева.



После демобилизации Борис Матвеевич поступил на подготовительные курсы при Иркутском горно-металлургическом институте, затем, в сентябре 1947 года, – на геологический факультет, но в связи с переездом в Алма-Ату в декабре перевёлся в Казахский горно-металлургический институт.В 1950 году Зубарев работал старшим коллектором – начальником отряда тунгусской геологической партии по поискам алмазов, затем в 1951 году – начальником отряда мотобадорской геологической съёмочной партии, который под руководством Бориса Матвеевича открыл крупнейшее в мире месторождение магнезитов – Савинское. После окончания института в 1952 году Зубарев работал младшим научным сотрудником ВИМСа, а в 1953 году по личной просьбе был переведён в Иркутское геологическое управление и назначен начальником партии в Восточно-Саянской геологоразведочной экспедиции.



С 1954 по 1957 год Борис Матвеевич работал старшим геологом этой экспедиции.



В 1958 году Зубарев назначен главным геологом вновь созданного Геологического управления Бурятии. Под его руководством на севере Бурятии в бассейне реки Витим были открыты Орекитканское месторождение молибдена и Ермаковское месторождение бериллия.



С 1960 по 1962 год Борис Матвеевич работал уже главным инженером, заместителем начальника Бурятского геологического управления.



В 1962 году Зубарев был командирован в Гвинейскую Республику в качестве руководителя группы советских специалистов по поискам полезных ископаемых и эксплуатации алмазодобывающих предприятий. Именно под его руководством впервые в Западной Африке были открыты кимберлитовые трубки. В Африке также работал в компаниях по добыче золота и алмазов в Зимбабве, Намибии и Сьерра-Леоне. Об этом периоде жизни Борис Матвеевич написал книги «Геология в Намибии» и «Взгляд на Гвинею 60-х годов ХХ века».



В 1965 году Зубарев был переведён в Государственный производственно-геологический комитет РСФСР на должность начальника управления «Главвостокгеологии», в том же году был назначен заместителем председателя Государственного производственно-геологического комитета РСФСР, затем – заместителем министра геологии РСФСР, а в августе 1966 года – первым заместителем министра геологии РСФСР.



В 1971 году Зубарев окончил Институт управления народным хозяйством при Совете Министров СССР. С августа 1976 года по март 1987 года занимал пост первого заместителя министра геологии СССР. На этом посту курировал алмазные и золотодобывающие предприятия в СССР. Зубарев 52 раза был в Якутии на месторождениях полезных ископаемых. Алмазная трубка «Юбилейная» была открыта при его участии. Под руководством Бориса Матвеевича успешно осуществлены работы по выявлению и ускоренной разведке многих крупных месторождений полезных ископаемых в Архангельской области, месторождения золота «Сухой Лог» в Иркутской области, Дукатского месторождения серебряных руд в Магаданской области.



Кроме того, в 80-е годы министерство геологии СССР начало активно проводить исследования Земли с помощью аэрокосмических съемок. Именно первый заместитель министра геологии СССР Борис Матвеевич Зубарев стоял у истоков дистанционного зондирования Земли в целях геологического изучения территории страны и поисков месторождений полезных ископаемых. Зубарев по праву считается основателем космической геологии СССР.



После ухода на персональную пенсию в 1987 году Борис Матвеевич не расстался с геологией – любимым делом, которому посвятил свою жизнь. С 1998 по 2012 год Б.М. Зубарев – генеральный директор, а с 2013-го и до последних дней – помощник гендиректора ОАО «Первая горнорудная компания».



