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В Бурятии открылась выставка картин декабриста и фотографий народника

В Бурятии открылась выставка картин декабриста и фотографий народника
Общество,  Фото:пресс-служба Кяхтинского краеведческого музея
Презентация временной выставки «Снимки памяти» прошла в стенах Кяхтинского краеведческого музея

Цикл выставок «Калейдоскоп коллекций» стартовал в Бурятии. Он включает в себя ряд выставок в Кяхтинском краеведческом музее, на которых представлены предметы из коллекций музея, которые ранее не экспонировались.

Первой в 2020 году представлена временная выставка «Снимки памяти». Отдельным блоком презентованы акварельные работы Николая Бестужева – первого «фотошопера» в Сибири, именно он впервые стал писать портреты кяхтинских купцов. Также представлены необычные фотоальбомы, фотографии купцов и их семей, негативы, фотоаппараты XVIII – XIX веков. Большая часть фотографий была сделана Николаем Чарушиным (русский литератор, народник, издатель, общественный деятель, профессиональный фотограф). Чарушин прибыл в Кяхту в 1886 году, и фотографического ателье до этого момента в Кяхте – Троицкосавске не было. Благодаря фотографиям можно окунуться в богатое прошлое города, узнать его историю и познакомиться с жителями того времени.

На выставке экспонируются негативы различных эпох фотохудожества. Привлекают внимание фотопластинки-негативы на стекле. До изобретения фотоплёнки на гибкой подложке из целлулоида были единственным носителем негативного изображения, на который велись съёмки. Подобные предметы достаточно редко можно встретить в наше время.

На презентации выставки гости смогли сделать фото в костюмах XIX века. Это вызвало неподдельный интерес у подрастающего поколения и возможно стало отправной точкой для увеличения интереса к историческому наследию. Об этом сообщает пресс-служба Кяхтинского краеведческого музея.
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