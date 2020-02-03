Приток Байкала в четвёртый раз изменил устье

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Из-за изменения устья реки бетонные строения для рыбаков остались не у дел



В Бурятии небольшая горная речка Давше (она же Давшинка), при впадении в Байкал, вновь изменила направление. Это произошло летом-осенью 2019 года. Смена устья реки только на памяти сотрудников ФГБУ «Заповедное Подлеморье» происходит в четвёртый раз.



- Все большие и малые реки Подлеморья в основном берут начало с Баргузинского хребта. Оттуда они устремляются вниз, прорезают глубокие ущелья, виляют в широких долинах и, наконец, достигают берегов Байкала. И вот тут-то, при выходе, порой случаются неожиданности. В определённые моменты воды озера из-за штормов и повышенного уровня Байкала, начинают подпруживать текущие воды, и река вынужденно ищет выход, прорывая себе новое русло, - поясняют в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



Известно, что в 1968 году из-за высокого уровня и нагона воды с Байкала «строптивая» река Давше резко повернула свое направление на север, и стала вытекать в Байкал недалеко от пирса. Подход катеров и лодок с Байкала из-за выносов реки стал невозможен, дно обмелело, и тогда причал перенесли севернее, где он и находится сегодня.



В 1972 году, по рассказам старшего научного сотрудника «Заповедного Подлеморья» Геннадия Янкуса, Давшинка вдруг развернулась на 180 градусов и устремилась на юг, прижавшись ближе к левому борту. В 1982-1985 гг. зарегулировали устье – прокопали ложбину перпендикулярно берегу, построили деревянные ряжи (стенки будущего русла), забили трубы, забетонировали. Пустили Давшинку по новому руслу – удобный подъезд для лодочного транспорта в приустьевый залив. Прослужил Давшинский «БАМ», сопротивляясь ветрам и штормам, 34 года.



- В 2019 году непокорная речка выбралась из тисков на свободу, а байкальские волны замыли прежний выход песком да галькой, так что бетонные строения остались на берегу. А река же проложила себе путь в южном направлении, - рассказывают сотрудники «Заповедного Подлеморья».



Устья больших и малых рек: Кудалды, Бирикан, Езовка, Давше, Большая, Сосновка и другие, тоже периодически меняют местоположение устья. Так, в 1958 году из-за высокого уровня Байкала, связанного с пуском Ангарской ГЭС, случилось изменение устья реки Сосновка, были затоплены все строения рыбаков на левом берегу.







