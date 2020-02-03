 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 Февраля

02 Февраля

Популярное

Приток Байкала в четвёртый раз изменил устье

Приток Байкала в четвёртый раз изменил устье
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Из-за изменения устья реки бетонные строения для рыбаков остались не у дел

В Бурятии небольшая горная речка Давше (она же Давшинка), при впадении в Байкал, вновь изменила направление. Это произошло летом-осенью 2019 года. Смена устья реки только на памяти сотрудников ФГБУ «Заповедное Подлеморье» происходит в четвёртый раз.

- Все большие и малые реки Подлеморья в основном берут начало с Баргузинского хребта. Оттуда они устремляются вниз, прорезают глубокие ущелья, виляют в широких долинах и, наконец, достигают берегов Байкала. И вот тут-то, при выходе, порой случаются неожиданности. В определённые моменты воды озера из-за штормов и повышенного уровня Байкала, начинают подпруживать текущие воды, и река вынужденно ищет выход, прорывая себе новое русло, - поясняют в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

Известно, что в 1968 году из-за высокого уровня и нагона воды с Байкала «строптивая» река Давше резко повернула свое направление на север, и стала вытекать в Байкал недалеко от пирса. Подход катеров и лодок с Байкала из-за выносов реки стал невозможен, дно обмелело, и тогда причал перенесли севернее, где он и находится сегодня.

В 1972 году, по рассказам старшего научного сотрудника «Заповедного Подлеморья» Геннадия Янкуса, Давшинка вдруг развернулась на 180 градусов и устремилась на юг, прижавшись ближе к левому борту. В 1982-1985 гг. зарегулировали устье – прокопали ложбину перпендикулярно берегу, построили деревянные ряжи (стенки будущего русла), забили трубы, забетонировали. Пустили Давшинку по новому руслу – удобный подъезд для лодочного транспорта в приустьевый залив. Прослужил Давшинский «БАМ», сопротивляясь ветрам и штормам, 34 года.

- В 2019 году непокорная речка выбралась из тисков на свободу, а байкальские волны замыли прежний выход песком да галькой, так что бетонные строения остались на берегу. А река же проложила себе путь в южном направлении, - рассказывают сотрудники «Заповедного Подлеморья».

Устья больших и малых рек: Кудалды, Бирикан, Езовка, Давше, Большая, Сосновка и другие, тоже периодически меняют местоположение устья. Так, в 1958 году из-за высокого уровня Байкала, связанного с пуском Ангарской ГЭС, случилось изменение устья реки Сосновка, были затоплены все строения рыбаков на левом берегу.



Байкал река национальный парк
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Приток Байкал в четвёртый раз изменил устье
Приток Байкал в четвёртый раз изменил устье
Общество, 03.02.2020
Из-за изменения устья реки бетонные строения для рыбаков остались не у дел
Житель Бурятии проехал на собачьей упряжке от Гурульбы до Оронгоя
Житель Бурятии проехал на собачьей упряжке от Гурульбы до Оронгоя
Общество, 03.02.2020
Житель пригорода Улан-Удэ даже заночевал в палатке
Жительница Бурятии взяла бронзу на чемпионате Росгвардии
Жительница Бурятии взяла бронзу на чемпионате Росгвардии
Общество, 03.02.2020
Соревнования проходили в Сыктывкаре  
В Туле рассказали о хоровом искусстве Бурятии
В Туле рассказали о хоровом искусстве Бурятии
Общество, 03.02.2020
С докладом на конференции выступил директор Колледжа искусств имени Чайковского Баир Трубянов
В Иркутской области 28 нарушителей оштрафовали за выезд на лёд
В Иркутской области 28 нарушителей оштрафовали за выезд на лёд
Общество, 03.02.2020
На прошлой неделе они совершили выезд на лёд в опасных местах


В Забайкалье посетительница колонии пыталась пронести сим-карты
В Забайкалье посетительница колонии пыталась пронести сим-карты
Общество, 03.02.2020
Женщину привлекли к административной ответственности
Главный тренер Бурятии по боксу об инциденте с Кушиташвили: «Не может быть такого»
Главный тренер Бурятии по боксу об инциденте с Кушиташвили: «Не может быть такого»
Общество, 03.02.2020
Меру пресечения для бурятского боксера сегодня изберёт военный суд
В Бурятии задержали «чёрных лесорубов»
В Бурятии задержали «чёрных лесорубов»
Общество, 03.02.2020
Жителей Заиграевского района поймали с поличным
Анатолий Михаханов ищет возлюбленную
Анатолий Михаханов ищет возлюбленную
Общество, 03.02.2020
Бывший бурятский сумоист опубликовал объявление с юмором о поиске невесты
В Чите за неделю раскупили трёхгодичный запас медицинских масок
В Чите за неделю раскупили трёхгодичный запас медицинских масок
Общество, 03.02.2020
Ажиотаж вызван ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также фактором коронавируса
В гости к Белому Старцу приедут Байкальский Дед Мороз и Тол Бабай
В гости к Белому Старцу приедут Байкальский Дед Мороз и Тол Бабай
Общество, 03.02.2020
Сказочные персонажи вместе отпразднуют Сагаалган
Заблудившийся в лесу забайкалец едва не замёрз насмерть
Заблудившийся в лесу забайкалец едва не замёрз насмерть
Общество, 03.02.2020
Мужчина получил обморожение и был госпитализирован

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^