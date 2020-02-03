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Житель Бурятии проехал на собачьей упряжке от Гурульбы до Оронгоя

Житель Бурятии проехал на собачьей упряжке от Гурульбы до Оронгоя
Общество, 
Житель пригорода Улан-Удэ даже заночевал в палатке

Житель пригородного села Гурульба совершил в одиночку путешествие до Оронгоя на собачьих упряжках. Всего собаки преодолели путь длиной почти 70 километров. Во время пути останавливались на ночёвку. Видео путешествия появилось в аккаунте gurulba_family.



- В последние теплые деньки января успел прокатиться на собаках от дома до Оронгоя. Ехали через Каленово-Хурумшу. А ночевали в лесу между дацаном и Каленово, - поделился ездок.

По его словам, погода была тёплой. «Получили массу удовольствия (хотя ночевать зимой в палатке вряд ли многие отнесут к разряду удовольствий). Заодно проверили в реальных условиях новую суперлегкую одноместную палатку», - поделился путешественник.

Как сообщал «Байкал-Daily», больше пяти лет назад в Бурятии возник бум на езду в собачьих упряжках. Владельцы собак организовали бизнес по катанию детей и взрослых, также собаки позируют для фотосессий. Федерация ездового спорта провела уже ряд соревнований, фоторепортаж с одного из них можно посмотреть по ссылке.


ездовые собаки путешественники
 
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