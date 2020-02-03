В Улан-Удэ прошла встреча татар Байкальского региона

В мероприятии участвовал вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев



30 января в Улан-Удэ состоялась встреча с активом татарских общественных организаций Байкальского региона, в рамках празднования 100-летия Республики Татарстан и 15-летия Республиканской национально-культурной автономии татар Республики Бурятия.



При входе в социально-культурный центр «Кристалл» заместителя премьер-министра Республики Татарстан, председателя национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева и актив татарских общественных организаций Байкальского региона встретили белой пищей и чак-чаком.



В фойе СКЦ разместилась выставка-презентация декоративно-прикладного искусства, музейных экспозиций и татарской кухни районов Республики Бурятия и сельских поселений с компактным проживанием татар. Далее в зрительном зале состоялся показ фильма ТНВ «Татары Бурятии». Затем все участники встречи были вовлечены в историю древних татарах – на экране был продемонстрирован ролик автономии татар Бурятии «Сказание о древних татарах».



Торжественная церемония выноса юбилейного флага Республики Татарстан, церемония награждения, дипломы, подарки, цветы и сияющие улыбки – всё это создало незабываемое праздничное настроение, мероприятие было наполнено национальным колоритом, теплом и вдохновением. Украшением праздника стало выступление группы «Лаккитон» и школы танцев «Байкал-Идель». Творческие коллективы исполнили музыкальные подарки, татарские песни и танцы. Об этом сообщает пресс-служба СКЦ «Кристалл».

