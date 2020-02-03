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В Улан-Удэ прошла встреча татар Байкальского региона

В Улан-Удэ прошла встреча татар Байкальского региона
Общество,  Фото:пресс-служба СКЦ «Кристалл»
В мероприятии участвовал вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев

30 января в Улан-Удэ состоялась встреча с активом татарских общественных организаций Байкальского региона, в рамках празднования 100-летия Республики Татарстан и 15-летия Республиканской национально-культурной автономии татар Республики Бурятия.

При входе в социально-культурный центр «Кристалл» заместителя премьер-министра Республики Татарстан, председателя национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева и актив татарских общественных организаций Байкальского региона встретили белой пищей и чак-чаком.

В фойе СКЦ разместилась выставка-презентация декоративно-прикладного искусства, музейных экспозиций и татарской кухни районов Республики Бурятия и сельских поселений с компактным проживанием татар. Далее в зрительном зале состоялся показ фильма ТНВ «Татары Бурятии». Затем все участники встречи были вовлечены в историю древних татарах – на экране был продемонстрирован ролик автономии татар Бурятии «Сказание о древних татарах».

Торжественная церемония выноса юбилейного флага Республики Татарстан, церемония награждения, дипломы, подарки, цветы и сияющие улыбки – всё это создало незабываемое праздничное настроение, мероприятие было наполнено национальным колоритом, теплом и вдохновением. Украшением праздника стало выступление группы «Лаккитон» и школы танцев «Байкал-Идель». Творческие коллективы исполнили музыкальные подарки, татарские песни и танцы. Об этом сообщает пресс-служба СКЦ «Кристалл». 
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