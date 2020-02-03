В мероприятии участвовал вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев
30 января в Улан-Удэ состоялась встреча с активом татарских общественных организаций Байкальского региона, в рамках празднования 100-летия Республики Татарстан и 15-летия Республиканской национально-культурной автономии татар Республики Бурятия.
При входе в социально-культурный центр «Кристалл» заместителя премьер-министра Республики Татарстан, председателя национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева и актив татарских общественных организаций Байкальского региона встретили белой пищей и чак-чаком.
В фойе СКЦ разместилась выставка-презентация декоративно-прикладного искусства, музейных экспозиций и татарской кухни районов Республики Бурятия и сельских поселений с компактным проживанием татар. Далее в зрительном зале состоялся показ фильма ТНВ «Татары Бурятии». Затем все участники встречи были вовлечены в историю древних татарах – на экране был продемонстрирован ролик автономии татар Бурятии «Сказание о древних татарах».
Торжественная церемония выноса юбилейного флага Республики Татарстан, церемония награждения, дипломы, подарки, цветы и сияющие улыбки – всё это создало незабываемое праздничное настроение, мероприятие было наполнено национальным колоритом, теплом и вдохновением. Украшением праздника стало выступление группы «Лаккитон» и школы танцев «Байкал-Идель». Творческие коллективы исполнили музыкальные подарки, татарские песни и танцы. Об этом сообщает пресс-служба СКЦ «Кристалл».
В Улан-Удэ прошла встреча татар Байкальского региона
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В чемпионате и первенстве приняло участие около 700 человек
Жамсаран Цыдыпов взял «бронзу» основного турнира «Moscow Open 2020»
Сегодня выяснилось, что у мужчины не подтвердился коронавирус
Лекции и викторины прошли в исправительной колонии № 40 в преддверии Всемирного дня борьбы против рака
В первой республиканской «Школе юмора» прошло обучение со звёздами телеканала «ТНТ»
Работы по вводу в эксплуатацию продлятся ориентировочно две недели
В акция «Доброе сердце» приняли участие сотрудники исправительной колонии №2
Ранее нападавшая привлекалась к ответственности за грабёж
Общественная палата региона запускает проект по созданию групп общественного контроля
В этом году за парты сядут 8 тысяч первоклассников
Учреждение посетил тренер по шахматам высшей категории Евгений Байнов
Ему не понравилось, что женщина собралась идти домой
Ущерб составил свыше 20 миллионов рублей
Кассир засомневался в подлинности банкноты и отказался принять её
Продукты отправили обратно в соседнюю страну