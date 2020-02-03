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Сурки из Иркутской зоогалереи побывали у «стоматолога»

Сурки из Иркутской зоогалереи побывали у «стоматолога»
Общество, 
Зверькам привели зубы в порядок

В Иркутской зоогалерее суркам привели зубы в порядок. Об этом сообщили группе зоопарка в социальной сети «ВКонтакте». Грызуны начали потихоньку выходить из зимней спячки и их осмотрел ветеринар.

Для грызунов, находящихся вне воли, не очень приятная процедура необходима для того, чтобы зверёк смог нормально кушать.

- У всех грызунов передние резцы растут непрерывно, но в природе животные их равномерно стачивают грубой пищей и другими способами (даже роют норы при помощи зубов). А в условиях неволи иногда в этот процесс приходится вмешиваться ветеринару. Вот и наша парочка не стала исключением, девушка справляется почти со всеми трудностями сама, а мужичок попался какой-то проблемный... Каждый год приходится ему зубы подтачивать, - рассказали в зоогалерее.

В противном случае, сурок не сможет нормально есть и после зимовки не наберёт вес.




Иркутск животные
 
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