Сурки из Иркутской зоогалереи побывали у «стоматолога»

В противном случае, сурок не сможет нормально есть и после зимовки не наберёт вес.









В Иркутской зоогалерее суркам привели зубы в порядок. Об этом сообщили группе зоопарка в социальной сети «ВКонтакте». Грызуны начали потихоньку выходить из зимней спячки и их осмотрел ветеринар.Для грызунов, находящихся вне воли, не очень приятная процедура необходима для того, чтобы зверёк смог нормально кушать.- У всех грызунов передние резцы растут непрерывно, но в природе животные их равномерно стачивают грубой пищей и другими способами (даже роют норы при помощи зубов). А в условиях неволи иногда в этот процесс приходится вмешиваться ветеринару. Вот и наша парочка не стала исключением, девушка справляется почти со всеми трудностями сама, а мужичок попался какой-то проблемный... Каждый год приходится ему зубы подтачивать, - рассказали в зоогалерее.