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Жительница Бурятии взяла бронзу на чемпионате Росгвардии

Жительница Бурятии взяла бронзу на чемпионате Росгвардии
Общество,  Фото:pixabay.com
Соревнования проходили в Сыктывкаре 

В Сыктывкаре завершились соревнования по служебному двоеборью и лыжным гонкам среди военнослужащих и сотрудников Росгвардии. В чемпионатах участвовали 95 спортсменов. В состав сборной Восточного округа вошли два сотрудника из управления Росгвардии по Бурятии. 

По итогам чемпионата в общекомандном зачёте среди округов спортсмены Восточного округа завоевали пятое место по служебному двоеборью.

Среди женщин в личном зачёте в гонке на 5 км и с лучшим результатом по стрельбе сотрудница Росгвардии Бурятии завоевала бронзовую медаль. А её коллега вошёл в десятку сильнейших спортсменов в гонке на 15 км.

На церемонии награждения победителей и призёров чемпионата заместитель командующего Северо-Западного округа Росгвардии Андрей Бакуменко поздравил спортсменов с высокими результатами и отметил, что участники подарили зрителям интересную борьбу, пожелал всем спортсменам крепкого здоровья и успехов в спортивных достижениях, сообщает пресс-служба Росгвардии по республике

спорт Росгвардия
 
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