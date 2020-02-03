Жительница Бурятии взяла бронзу на чемпионате Росгвардии



В Сыктывкаре завершились соревнования по служебному двоеборью и лыжным гонкам среди военнослужащих и сотрудников Росгвардии. В чемпионатах участвовали 95 спортсменов. В состав сборной Восточного округа вошли два сотрудника из управления Росгвардии по Бурятии.



По итогам чемпионата в общекомандном зачёте среди округов спортсмены Восточного округа завоевали пятое место по служебному двоеборью.



Среди женщин в личном зачёте в гонке на 5 км и с лучшим результатом по стрельбе сотрудница Росгвардии Бурятии завоевала бронзовую медаль. А её коллега вошёл в десятку сильнейших спортсменов в гонке на 15 км.



На церемонии награждения победителей и призёров чемпионата заместитель командующего Северо-Западного округа Росгвардии Андрей Бакуменко поздравил спортсменов с высокими результатами и отметил, что участники подарили зрителям интересную борьбу, пожелал всем спортсменам крепкого здоровья и успехов в спортивных достижениях, сообщает пресс-служба Росгвардии по республике



