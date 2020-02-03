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В Улан-Удэ разыскивают подозреваемого в краже куртки

В Улан-Удэ разыскивают подозреваемого в краже куртки
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Ущерб составил 13 тысяч рублей

Сотрудники полиции разыскивают подозреваемого в краже мужской куртки из спортивного магазина на улице Бабушкина в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.

Кража произошла 12 января. Ущерб составил 13 тысяч рублей.

Подозреваемый мужчина азиатской внешности, на вид 30-35 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения. Он был одет в чёрную куртку, светло-синие джинсы, ботинки коричневого цвета и чёрную кепку с белым рисунком.

При наличии какой-либо информации полицейские просят сообщить по телефонам: 8(3012)43-02-02 или 102 (112).


розыск кража
 
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