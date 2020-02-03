В Улан-Удэ разыскивают подозреваемого в краже куртки

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Ущерб составил 13 тысяч рублей



Сотрудники полиции разыскивают подозреваемого в краже мужской куртки из спортивного магазина на улице Бабушкина в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.



Кража произошла 12 января. Ущерб составил 13 тысяч рублей.



Подозреваемый мужчина азиатской внешности, на вид 30-35 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения. Он был одет в чёрную куртку, светло-синие джинсы, ботинки коричневого цвета и чёрную кепку с белым рисунком.



При наличии какой-либо информации полицейские просят сообщить по телефонам: 8(3012)43-02-02 или 102 (112).





