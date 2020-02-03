В Иркутской области 28 нарушителей оштрафовали за выезд на лёд

Для этого в ведомстве продолжает работать круглосуточный телефон доверия: 8(3952) 399-999.





В Иркутской области во время акции «Безопасный лёд» обследовано 299 мест возможного выхода людей и выезда автомобильного транспорта на лёд. О мерах безопасности на льду проинструктированы более 10 тысяч человек.Перекрыто около 100 мест возможного выезда автомобильного транспорта на лёд, установлено 407 запрещающих и информационных знаков, составлено 28 протоколов об административных правонарушениях. В потенциально опасных местах для предотвращения происшествий на льду выставлялось 3 спасательных поста. В 374 образовательных организациях и на 41 туристической базе государственными инспекторами по маломерным судам были проведены инструктажи и лекции о правилах безопасности на льду.С начала года на водных объектах происшествий с гибелью людей не произошло. С начала зимнего периода зарегистрировано 5 трагических случаев с гибелью людей, связанных с провалом под лёд автомобилей.Инспекторы ГИМС отмечают возросшее внимание населения Иркутской области к вопросам собственной безопасности.- Люди с пониманием относятся к инструктажам и чаще проявляют бдительность, сообщая о местах несанкционированного выезда на лёд, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.