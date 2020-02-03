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В Иркутской области 28 нарушителей оштрафовали за выезд на лёд

В Иркутской области 28 нарушителей оштрафовали за выезд на лёд
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
На прошлой неделе они совершили выезд на лёд в опасных местах

В Иркутской области во время акции «Безопасный лёд» обследовано 299 мест возможного выхода людей и выезда автомобильного транспорта на лёд. О мерах безопасности на льду проинструктированы более 10 тысяч человек.

Перекрыто около 100 мест возможного выезда автомобильного транспорта на лёд, установлено 407 запрещающих и информационных знаков, составлено 28 протоколов об административных правонарушениях. В потенциально опасных местах для предотвращения происшествий на льду выставлялось 3 спасательных поста. В 374 образовательных организациях и на 41 туристической базе государственными инспекторами по маломерным судам были проведены инструктажи и лекции о правилах безопасности на льду.

С начала года на водных объектах происшествий с гибелью людей не произошло. С начала зимнего периода зарегистрировано 5 трагических случаев с гибелью людей, связанных с провалом под лёд автомобилей.

Инспекторы ГИМС отмечают возросшее внимание населения Иркутской области к вопросам собственной безопасности.

- Люди с пониманием относятся к инструктажам и чаще проявляют бдительность, сообщая о местах несанкционированного выезда на лёд, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Для этого в ведомстве продолжает работать круглосуточный телефон доверия: 8(3952) 399-999.

Иркутская область
 
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