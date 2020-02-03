В Бурятии любители «пьяной» езды заплатили штрафов на 54 млн

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Это данные за 2019 год



В прошлом году судебные приставы Бурятии взыскали с любителей «пьяной» езды свыше 54 миллионов рублей в доход государства.



- По данным ведомственной статистики, на исполнении в структурных подразделениях управления находилось 5 629 исполнительных производств о взыскании штрафов, назначенных в качестве наказания за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения и отказ от прохождения медицинского освидетельствования, - сообщили в пресс-службе управления ФССП России по республике.



В результате деятельности приставов фактическим исполнением удалось окончить 1809 исполнительных производств.



За неуплату назначенного штрафа в установленный срок 268 водителей-должников были повторно привлечены к административной ответственности.



В службе судебных приставов рекомендуют, во избежание санкции ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, предусматривающей наказание в виде удвоения первоначального 30-тысячного штрафа, ареста на 15 суток и обязательных работ на 50 часов, выплачивать назначенные штрафы своевременно.



Сейчас в рамках 428 производств производится удержание задолженности из зарплаты должников.



- В целях реализации принципа неотвратимости наказания к должникам, уклоняющимся от исполнения наказания, применены меры принудительного характера. Так, 1813 правонарушителей ограничены в праве выезда за границу, 828 должникам – запрещено совершение регистрационных действий в отношении движимого и недвижимого имущества, 157 должников подверглись аресту имущества, - заключили в пресс-службе управления ФССП России по Бурятии.

