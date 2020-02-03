Это данные за 2019 год
В прошлом году судебные приставы Бурятии взыскали с любителей «пьяной» езды свыше 54 миллионов рублей в доход государства.
- По данным ведомственной статистики, на исполнении в структурных подразделениях управления находилось 5 629 исполнительных производств о взыскании штрафов, назначенных в качестве наказания за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения и отказ от прохождения медицинского освидетельствования, - сообщили в пресс-службе управления ФССП России по республике.
В результате деятельности приставов фактическим исполнением удалось окончить 1809 исполнительных производств.
За неуплату назначенного штрафа в установленный срок 268 водителей-должников были повторно привлечены к административной ответственности.
В службе судебных приставов рекомендуют, во избежание санкции ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, предусматривающей наказание в виде удвоения первоначального 30-тысячного штрафа, ареста на 15 суток и обязательных работ на 50 часов, выплачивать назначенные штрафы своевременно.
Сейчас в рамках 428 производств производится удержание задолженности из зарплаты должников.
- В целях реализации принципа неотвратимости наказания к должникам, уклоняющимся от исполнения наказания, применены меры принудительного характера. Так, 1813 правонарушителей ограничены в праве выезда за границу, 828 должникам – запрещено совершение регистрационных действий в отношении движимого и недвижимого имущества, 157 должников подверглись аресту имущества, - заключили в пресс-службе управления ФССП России по Бурятии.
В Бурятии любители «пьяной» езды заплатили штрафов на 54 млн
Общество, Фото:
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