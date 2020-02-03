Празднование Сагаалгана в Забайкалье начнётся с фестиваля в Агинском

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Краевой фестиваль «Уг изагуураа удхалан туурээе» будет проводиться впервые



В 2020 году Новый год по лунному календарю наступит 24 февраля. Празднование Сагаалгана – Белого месяца начнётся в Агинском Бурятском округе с традиционного обряда. В местности Улаан Залаата на горе Баян Сагаан, что неподалеку от поселка Агинское, находится комплекс «Агын найман эсэгэ», посвящённый 8 родам агинских бурят. Именно здесь жители Агинского Бурятского округа и гости степной столицы Забайкалья встретят праздник народными гуляньями и краевым фестивалем «Уг изагуураа удхалан туурээе».



Здесь они соберутся, чтобы отдать дань уважения и почтить духов предков, поделиться друг с другом благопожеланиями. Посетители комплекса традиционно совершают обряд «золголго» – дарят друг другу небесно-голубые хадаки в знак уважения. Для каждого рода здесь установлены «сэргэ» – коновязи. Представители привязывают священные голубые шёлковые шарфы, знаменуя, что их род продолжается и процветает.



- 24 февраля в Забайкалье празднование Сагаалгана начнется с Агинского Бурятского округа, культурного, национального центра бурят нашего края. В этом году в живописном месте, на комплексе 8 агинских родов, впервые пройдёт фестиваль «Уг изагуураа удхалан туурээе!» в целях сохранения традиционной бурятской культуры, национальных обычаев, а также демонстрации культурных особенностей и традиций празднования Сагаалгана. 28 февраля в Чите и районах края состоится краевой фестиваль «Здравствуй, светлый праздник-Белый месяц!», – рассказал и.о. зампредседателя правительства края – руководителя администрации Агинского Бурятского округа Буянто Батомункуев на заседании рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых празднованию Белого месяца «Сагаалган-2020».



В театрализованном открытии фестиваля гостей и участников поприветствуют народные герои Бабжа Барас Баатар и Балжан хатан, благословит Белый старец, состоится церемония передачи родовых знамен старейшинам. В фестивале примут участие команды, сформированные по родовой принадлежности восьми агинских родов, дополнительно допускается участие сборных команд от представителей других родов хоринских бурят. Каждая команда представит праздничное приветствие-благопожелание и массовое исполнение народной песни, в юртах будут развернуты интерактивные площадки. Интересной будет эстафета «Сагаалганай мурысоон» и состязания между родами «Урга таталга».



В первый день Белого месяца рекомендуется стараться держать себя в позитивном настрое. Этому поспособствуют радость встречи с земляками, дегустация блюд национальной кухни, ярмарка продукций мастеров Аги. Желающие могут прокатиться на бричках, колорит степи по-особенному передадут 5 видов традиционных животных кочевого народа. Завершится праздник ёхором – хороводом дружбы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.



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