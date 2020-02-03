Мужчина получил обморожение и был госпитализирован
В Забайкальском крае почти в полночь 1 февраля поступило сообщение о том, что в лесу микрорайона Добротный заблудился 59-летний мужчина.
На поиски отправилась группа спасателей. Не прошло и часа, как спасатели нашли потерявшегося мужчину с признаками обморожения. Пострадавший в срочном порядке был доставлен в первую городскую больницу, сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы ГУ «Забайкалпожспас».
Как сообщал «Байкал-Daily», Кабанском районе Бурятии в конце января спасли замерзающего мужчину, у которого отказали ноги.
Заблудившийся в лесу забайкалец едва не замёрз насмерть
Общество, Фото:
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