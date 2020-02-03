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В Бурятии более 100 военных сражались в хоккей

В Бурятии более 100 военных сражались в хоккей
Общество,  Фото:pixabay.com
Соревнования проводятся на протяжении 5 лет

В Бурятии в общевойсковом соединении ВВО состоялось первенство по хоккею с шайбой. Встречи на льду для военных Кяхтинского мотострелкового соединения стали традиционными и проводятся ежегодно на протяжении 5 лет подряд. Соревнование проводится на открытой хоккейной коробке в одном из военных городков гарнизона.

В этом году чемпионат проводился среди сильнейших сборных команд от подразделений инженерных войск, артиллерии, а также мотострелковых и танковых подразделений. На противостояние команд пришли посмотреть многочисленные болельщики, среди которых были сослуживцы и члены семей военных.

- В итоге ожесточённых баталий победу в турнире одержала сборная команда инженерного подразделения. В финале инженеры оказались сильнее команды танкового подразделения, обыграв её со счётом 5:3. Почётное 3 место завоевала команда подразделения управления соединения, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Всего в турнире приняло участие более 100 военнослужащих в составе 10 любительских хоккейных команд.  
военные ВВО
 
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