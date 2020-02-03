Из-за загоревшегося прибора учёта дом в Улан-Удэ оставался без света

Инцидент произошёл в ночь с субботы на воскресенье



В субботу, 1 февраля в 23:40 загорелся общедомовой прибора учёта в доме по улице Иванова 2 в Улан-Удэ. В этой связи была отключена электроэнергия.



В 4:45 2 февраля неисправный прибор учёта демонтирован, электроснабжение потребителям восстановлено. Время отключения составило более пяти часов, сообщается в оперативной сводке по городу.

