Жителя Бурятии отправили в колонию за уклонение от надзора

Мужчина переехал из района в Улан-Удэ, чтобы скрыться от надзорных органов
36-летний житель Еравнинского района Бурятии признан виновным в самовольном оставлении поднадзорным места пребывания, в целях уклонения от административного надзора.
В августе 2018 года решением Хоринского районного суда за мужчиной установлен административный надзор. В апреле 2019 года за уклонение от установленного надзора приговором суда он осуждён к 7 месяцам лишения свободы условно.
Однако, в апреле 2019 года с целью уклонения от административного надзора мужчина вновь самовольно оставил место пребывания в Еравнинском районе и переехал в Улан-Удэ.
- Еравнинским районным судом виновному по совокупности преступлений назначено наказание в виде 2 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с учётом рецидива, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Приговор не вступил в законную силу.
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Общество, Фото:
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