В Бурятии частный стоматолог работал без лицензии

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в Прибайкальском районе Бурятии индивидуальный предприниматель, оказывающий стоматологические услуги, нарушал лицензионное законодательство.



Установлено, что предприниматель оказывал данные услуги населению в организованном им кабинете в селе Турунтаево. В нарушение закона лицензию на осуществление медицинской деятельности он не получал.



В отношении индивидуального предпринимателя вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде предупреждения, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

