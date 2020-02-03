В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в Прибайкальском районе Бурятии индивидуальный предприниматель, оказывающий стоматологические услуги, нарушал лицензионное законодательство.
Установлено, что предприниматель оказывал данные услуги населению в организованном им кабинете в селе Турунтаево. В нарушение закона лицензию на осуществление медицинской деятельности он не получал.
В отношении индивидуального предпринимателя вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде предупреждения, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии частный стоматолог работал без лицензии
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