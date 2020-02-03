В Улан-Удэ днём до -22 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 3 февраля по республике местами по Прибайкалью небольшой снег



По остальной территории преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура ночью 30-35, местами 40-45, местами по Прибайкалью, южным и юго-западным районам 22-27, днём 20-25, местами 14-19 мороза.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура ночью 30-32, днём 20-22 мороза.



Читают сейчас