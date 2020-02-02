В Улан-Удэ открылась «Территория скивкросс»: фоторепортаж

На «Территории скивкросса» два зала с уникальным профессиональным оборудованием, которое сделано под заказ
Сегодня, 2 февраля, в Улан-Удэ открылась «Территория скивкросс». Это не фитнес-клуб, не спортивный центр, а своеобразная территория, на которой горожане смогут тренироваться по специально созданной системе подготовки – скивкросс.
- На наших тренировках задействуются все виды физической нагрузки. Чем бы вы ни занимались: бегом, плаванием, тяжёлой атлетикой, скалолазанием, наши тренировки помогут вам улучшить свои результаты, - отмечает Рафаэль Кулиев, известный в Бурятии атлет.
На групповые занятия приглашаются все желающие от 14 лет. Здесь возможны даже семейные тренировки, на которые родители могут брать с собой детей помладше. И, несмотря на то, что занятия групповые, каждый заполняет анкету, и программа составляется конкретно под каждого занимающегося.
- Например, мы ставим задачу: сдача нормативов ГТО, в том числе для поступления обратившихся к нам улан-удэнцев в учебные заведения, и тренируемся в этом направлении, индивидуально определяя нагрузку каждому. Обучающиеся по нашей методике в итоге умеют всё: плавать, делать сальто, отжиматься, бегать, подтягиваться, защищаться, ходить на руках и прыгать, - продолжает спортсмен.
На «Территории скивкросса» два зала с уникальным профессиональным оборудованием, которое сделано под заказ и поставлено сюда из Москвы и Санкт-Петербурга. Оборудование было куплено за счёт собственных средств.
- Особенность зала: функциональная рама - она в единственном экземпляре вообще во всём мире. Больше такой нет нигде: она разработана в рамках нашей методики по специальному заказу, - говорит Рафаэль Кулиев.
Также, помимо стандартного профессионального оборудования, в залах можно увидеть необычный спортивный инвентарь. Это резиновый камень «Атлас», «царь-гиря» в 88 кг, доски с гвоздями, различные баланс-борды и т.д. В одном же зале есть возможность проводить свыше ста комплексов: тренировки на канатной дороге, балансировочной ленте, рукоходе, гребки, есть шары и палки для подтягиваний и доска для виса на пальцах.
Всё это в комплексе позволит тренирующимся работать во всех направлениях: развитие скорости, выносливости, гибкости, силы и равновесия. Кроме того, большое внимание уделяется здесь развитию связок и сухожилий.
Продолжаются у создателей системы подготовки «скивкросс» бесплатные тренировки с детьми из малоимущих семей и с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Плюс, в целях популяризации скивкросса, привлечения молодёжи к занятиям спортом с весны по осень на бесплатной основе проводятся тренировки на открытом воздухе.
Записаться на разовые посещения и по абонементу на групповые занятия можно по телефону 8-924-456-66-06, проконсультироваться по телефону 8-924-555-55-57. Длительность одного занятия - полтора часа.
«Территория скивкросс» открыта с 9:00 до 21:00.
В октябре 2019 года в Москве Рафаэль Кулиев стал чемпионом мира по армлифтингу. Улан-удэнец победил в трёх дисциплинах - в армлифтинге («Русская ось»), в движении «Русский хаб» и в жиме штанги стоя. В декабре Рафаэль выиграл Кубок мира по армлифтингу.
Также в прошлом году Рафаэль стал обладателем самых сильных пальцев. Он установил мировой рекорд по вису на двух пальцах на перекладине. Рекорд составил 1 минуту 15 секунд, вес силача – 85 кг. Прошлый мировой рекорд составлял 47 секунд, но вес спортсмена был меньше 80 кг. В сентябре атлет побил второй мировой рекорд уже по отжиманиям от пола. Кулиев за 30 секунд сделал 46 повторений на левой руке. Это в четыре раза больше, чем предыдущий рекорд.
В 2019 году в очередной раз улан-удэнец попал в Книгу рекордов России. На этот раз он поднял одной рукой человека весом 86 килограммов.
Также Рафаэль с другом Виталием Савчуком отлично показали себя на кастинге шоу «Русский ниндзя».
В начале этого года сам создатель системы подготовки «скивкросс», Раф Кулиев, отец Рафаэля, выполнил свыше 10 тысяч прыжков со скакалкой. Упражнение он выполнил за один подход. Видео с упражнением выложили в Сети, пользователи восхищались выносливостью спортсмена.
В Улан-Удэ открылась «Территория скивкросс»: фоторепортаж
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