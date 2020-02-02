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Морозы до -45 градусов ожидаются в Бурятии

Морозы до -45 градусов ожидаются в Бурятии
Общество,  Фото:pixabay.com
Похолодание ожидается с понедельника 

Понижение температуры ожидается с понедельника в Бурятии, Забайкалье и Иркутской области. Днём до -28… -30 градусов, а ночью по северу столбик термометра опустится ниже -47 градусов, сообщает Sibnet.ru со ссылкой на синоптиков.

- В понедельник ожидается понижение температуры, похолодание, — прокомментировала представитель Забайкальского гидрометцентра.

Так, по Забайкальскому краю и Бурятии без осадков, ветер слабый. Температура ночью -35, местами -40, -45 градусов, по южным районам до -27. Днём в большинстве районов -20, -25 градусов, местами -15, -20.

- По Иркутской области преимущественно без осадков, ветер восточный с порывами до девяти метров в секунду. Температура ночью -27, -32, местами до -38 градусов, в северных районах местами до -48. Днём -13, -18, местами -23, -28, в северных районах до -38 градусов, - отмечается в материале Sibnet.ru. 
морозная погода
 
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