Бурятию могут оштрафовать за низкую эффективность особой экономической зоны



Минэкономразвития России с этого года планирует начать штрафовать регионы за неэффективную работу на их территории особых экономических зон (ОЭЗ). Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на соответствующий законопроект ведомства.



Размер штрафов определят для каждого субъекта отдельно - в зависимости от затрат на создание льготной территории и послаблений, предоставленных инвесторам. В регионах на возможные санкции отреагировали негативно. Эксперты также считают, что взыскание станет дополнительной нагрузкой для субъектов.



- Поправки в закон об ОЭЗ, инициированные Минэкономразвития, направлены на усовершенствование функционирования зон. Одно из основных изменений касается ужесточения ответственности региональных властей вплоть до штрафов за низкие показатели эффективности ОЭЗ. Результативность экономических зон планируется оценивать каждые три года по рентабельности вложенных в их создание денег и вкладу в национальные цели развития. Сумму наказания определит правительство, говорится в законопроекте, - отмечается в материале «Известий».



В МЭР (Минэкономразвития – прим. ред.) сообщили, что решение о применении финансовой ответственности было принято для стимулирования регионов к выполнению своих полномочий по управлению ОЭЗ. Также планируется нивелировать риски по нарушению прав инвесторов. Однако, учитывая, что наказание может повлиять на финансовую стабильность местных бюджетов, материальное наказание было внедрено в пилотном режиме в рамках постановления правительства. В течение трёх лет проводилась оценка эффективности зон, и прошедший период позволяет закрепить его на уровне закона, подчеркнули в пресс-службе министерства.



Впрочем, с 2016 года — момента принятия постановления — ни один субъект так и не был оштрафован, хотя основания были. В МЭР сообщили, что по результатам проверок, проведённых в прошлом году, большинство ОЭЗ признаны «эффективно или достаточно эффективно функционирующими». Однако есть зоны с низкими показателями, за которые на регионы, даже высокодотационные, следовало бы наложить штраф. Одна из таких ОЭЗ в Бурятии. Но было решено отложить взыскание на 2020 год, пояснили в МЭР.



Так как все полномочия по управлению зонами развития находятся у местных властей, то и финансовая ответственность полностью ляжет на них, подчеркнули в министерстве. Штраф будет погашаться за счёт казны субъекта в виде возврата денег в федеральный бюджет. Его размер зависит от израсходованных на создание ОЭЗ средств и полученных резидентами налоговых и таможенных льгот.



Оштрафовать субъекты могут также, если правительство досрочно прекратит работу экономической зоны из-за ее неэффективности в течение трёх лет подряд. В действующем законе ОЭЗ могли закрыть за отсутствие в течение данного периода новых соглашений или расторжение ранее заключенных, а также за бездействие резидентов в течение аналогичного срока.







Справка:





С 2005 года в России создано 38 зон (сейчас осталось 30) в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Северном Кавказе (кластер «Курорты Северного Кавказа»), а также в Московской, Калужской, Псковской, Самарской, Свердловской, Астраханской, Тверской, Липецкой, Тульской, Ульяновской, Томской, Иркутской областях, в Алтайском крае и Бурятии. Зоны развития учреждаются на 49 лет. Их деятельность разделена на четыре типа: промышленно-производственный, технико-внедренческий, туристско-рекреационный и портовый.