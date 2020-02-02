У жителя Бурятии изъяли марихуану

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Возбуждено уголовное дело



Житель Гусиноозерска будет привлечён к уголовной ответственности за хранение наркотиков.



В ходе расследования уголовного дела установлен дополнительный факт



У не работающего, ранее не судимого мужчины обнаружено и изъято наркотическое средство. По результатам экспертизы, это марихуана весом более 240 граммов.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

