Возбуждено уголовное дело
Житель Гусиноозерска будет привлечён к уголовной ответственности за хранение наркотиков.
В ходе расследования уголовного дела установлен дополнительный факт
У не работающего, ранее не судимого мужчины обнаружено и изъято наркотическое средство. По результатам экспертизы, это марихуана весом более 240 граммов.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
У жителя Бурятии изъяли марихуану
Общество, Фото:
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