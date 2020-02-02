В Улан-Удэ перед «зеброй» столкнулись «КамАЗ» и «Жигули»

Из-за аварии образовался небольшой затор
В пятницу, 31 января, недалеко от остановки «Левый берег» в Улан-Удэ произошло ДТП. По словам очевидца, здесь перед пешеходным переходом столкнулись автомобили «КамАЗ» и «Жигули». За рулём отечественной легковушки находился пенсионер.
В результате ДТП пострадавших. Однако из-за аварии на некоторое время образовался затор.
Как сообщал «Байкал-Daily», также в пятницу в Баунтовском районе Бурятии в ДТП погиб трёхлетний мальчик
. Вся его семья, в том числе двое старших братьев, оказалась в больнице после столкновения автомобиля с деревом.
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