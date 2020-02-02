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В Бурятии у наркомана изъяли полкилограмма марихуаны

В Бурятии у наркомана изъяли полкилограмма марихуаны
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Возбуждено уголовное дело

28 января сотрудники наркоконтроля ОМВД России по Селенгинскому району Бурятии изъяли марихуану у 39-летнего жителя Гусиноозёрска. Наркотическое средство было обнаружено в одной из надворных построек. Его масса составила более полукилограмма.

При этом у самого мужчины установлен факт потребления запрещённого вещества, в котором он признался правоохранителям, сообщают в пресс-службе МВД по Бурятии.

Правоохранители отмечают, что более 10 лет назад мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, а также преступления имущественного характера.

Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

наркотики
 
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