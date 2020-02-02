Возбуждено уголовное дело
28 января сотрудники наркоконтроля ОМВД России по Селенгинскому району Бурятии изъяли марихуану у 39-летнего жителя Гусиноозёрска. Наркотическое средство было обнаружено в одной из надворных построек. Его масса составила более полукилограмма.
При этом у самого мужчины установлен факт потребления запрещённого вещества, в котором он признался правоохранителям, сообщают в пресс-службе МВД по Бурятии.
Правоохранители отмечают, что более 10 лет назад мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, а также преступления имущественного характера.
Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.
В Бурятии у наркомана изъяли полкилограмма марихуаны
Общество, Фото:
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