В Бурятии у наркомана изъяли полкилограмма марихуаны

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Возбуждено уголовное дело



28 января сотрудники наркоконтроля ОМВД России по Селенгинскому району Бурятии изъяли марихуану у 39-летнего жителя Гусиноозёрска. Наркотическое средство было обнаружено в одной из надворных построек. Его масса составила более полукилограмма.



При этом у самого мужчины установлен факт потребления запрещённого вещества, в котором он признался правоохранителям, сообщают в пресс-службе МВД по Бурятии.



Правоохранители отмечают, что более 10 лет назад мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, а также преступления имущественного характера.



Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.



