Улан-удэнец вырубал деревья в заказнике



Ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за наркопреступление.



За незаконную рубку леса возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.





В Хоринском районе Бурятии сотрудники полиции задержали подозреваемого в незаконной рубке леса на территории заказника в Верхнеталецком участковом лесничестве. Им оказался 29-летний улан-удэнец, проводивший в лесном массиве работу по очистке лесной просеки.- В задачи гражданина входила очистка лесосеки, где проходит линия электропередачи, от мусора, кустарников и сосен. За спиленные деревья он получал дополнительную плату. Однако злоумышленник решил не ограничиваться лесными насаждениями на территории лесополосы, но и осуществил незаконную заготовку леса неподалёку, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.Всего им спилено около 30 кубометров сосен. Ущерб оценивается на сумму более 400 тысяч рублей.