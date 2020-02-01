Улан-удэнец вырубал деревья в заказнике

Ущерб от действий «чёрного лесоруба» оценивается в 400 тысяч рублей
В Хоринском районе Бурятии сотрудники полиции задержали подозреваемого в незаконной рубке леса на территории заказника в Верхнеталецком участковом лесничестве. Им оказался 29-летний улан-удэнец, проводивший в лесном массиве работу по очистке лесной просеки.
- В задачи гражданина входила очистка лесосеки, где проходит линия электропередачи, от мусора, кустарников и сосен. За спиленные деревья он получал дополнительную плату. Однако злоумышленник решил не ограничиваться лесными насаждениями на территории лесополосы, но и осуществил незаконную заготовку леса неподалёку, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Всего им спилено около 30 кубометров сосен. Ущерб оценивается на сумму более 400 тысяч рублей.
Ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за наркопреступление.
За незаконную рубку леса возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.
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