По данным Бурятского гдрометцентра, 2 февраля по республике местами небольшой снег
Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура ночью 27-32, местами 36-41, местами по Прибайкалью и южной половине 21-26, днём 20-25, местами 14-19 мороза.
В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура ночью 28-30, днём 19-21 мороза.
В Бурятии сохранится морозная погода
Общество, Фото:
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