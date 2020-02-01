В Бурятии определили победителей онлайн-конкурса «Дууша буряад»



Вторым туром конкурса стал детский этап. Здесь смогли проявить свои таланты те ребята, у которых нет возможности куда-либо выехать. Участвовали дети из трёх регионов: из Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края. Он был разделён по трём возрастным категориям: от 4 до 8 лет; от 9 до 13 лет; от 14 до 18 лет.



- Дети отправляли видео со своими песнями. Все были в бурятских костюмах, все старались, - отметила Светлана.



Лауреатов и Гран-при определяли члены жюри в том же составе. Гран-при конкурса получили: в возрастной категории от 4 до 8 лет - Дмитрий Доксомов из Бичурского района. Мальчик победил с авторской песней «Ёхор наадан хатарыл». В возрастной категории от 9 до 13 лет победила Александра Доржинимаева из Читы. В возрастной категории от 14 до 18 лет выиграл Амгалан Янданов из Тункинского района.



Награждение состоится сегодня, 1 февраля. Для ребят подготовили обширную программу с национальными играми и сюрпризами от аниматоров. Также гостей порадуют гости бурятской эстрады. Среди них: Бадма-Ханда Аюшеева, Эрдэни Батсух, Чингис Ли, Сэсэг Аюшеева, Ирина Шагдурова, Арюна Нимаева и многие другие.



Светлана призналась, что конкурс нацелен на стимулирование проявления новых талантов, развитие творческой активности детей, возрождение бурятских народных песен, традиций.





В Бурятии прошёл первый песенный онлайн-конкурс «Дууша буряад». Его организатором стала композитор, певица Светлана Санжитова. Старт проекта был перед Новым годом в группе в Вайбере.- Сперва прошла пробная старшая возрастная категория от 19 до 90 лет. Набор участников проходил по списку. Буквально за 2 дня список наполнился до 200 человек, и начался конкурс. Участники отправляли аудио и видео файлы, - рассказала «Байкал-Daily» автор конкурса Светлана Санжитова.Лучших определяли путём народного голосования - лайка напротив отправленного файла. Но Гран-при определил жюри. В его состав вошли певица, композитор Вера Шобосоева и режиссёр массовых представлений Сэсэгма Цыбенова, председателем жюри стала Светлана Санжитова.Гран-при среди взрослых получила Маргарита Жапова из села Сотниково Иволгинского района Бурятии. Также в конкурсе участвовали три 90-летние жительницы республики. Бабушки исполнили старинные народные песни.Также были Лауреаты и дипломанты, они получили ценные призы от организатора конкурса.Награждение состоялось 7 января. Церемония прошла красочно и весело. Собравшиеся нарядились в национальные костюмы, пели, танцевали. Также сыграли в игру «Шагай наадан», здесь тоже выбрали лучших и наградили денежными призами за первое, второе и третье места. Кроме того, состоялось дефиле бурятских национальных костюмов.На награждении выступили звёзды бурятской эстрады Эрдэни Батсух, Сэсэг Аюшеева, Эржена Санжиева. Ведущими праздника были Вера Шобосоева и Светлана Санжитова.