В школе в Бурятии, где изнасиловали учениц, действовала система унижения



За 2019 год в Бурятии зарегистрировано 22 131 преступление, что на 5,9% меньше, чем в 2018 году. Совершено 3796 преступлений против личности, их доля составила 17,1% от общего количества всех зарегистрированных преступлений. Из них 164 убийства, что на 10,4% меньше, чем в 2018 году, их раскрываемость составила 93 %.







В 2019 году в производстве следователей следственного управления находилось 2 160 уголовных дела, из них окончено 1165. В среднем за месяц один следователь оканчивал производством почти два дела. Чуть больше половины уголовных дел от числа оконченных расследованы в срок, не превышающий двух месяцев.



- Те преступления, которые потребовали более длительного периода расследования относились к категории тяжких и особо тяжких, многоэпизодных, требующих проведения длительных экспертиз и исследований. На текущий год перед следователями поставлены задачи увеличить число уголовных дел, производство по которым будет оканчиваться в двухмесячный срок, ориентируясь на показатели тех регионов, где зафиксированы лучшие результаты, - сообщили в Следкоме.



Следователями по 1053 уголовным делам при расследовании выявлены причины и условия, способствовавшие совершению преступлений, и внесены представления с требованием об их устранении. Почти по всем получены ответы о принятых мерах, которые позволяют предупредить новые преступления. По представлениям за нарушение закона к дисциплинарной ответственности привлечено 134 должностных лица.



- Вместе с тем, на коллегии были отмечены недостатки в работе ряда районных (межрайонных) следственных отделов. Их руководители выступили с докладами, в которых были проанализированы причины неудовлетворительных показателей, приведены планы мероприятий, призванных повысить эффективность, оперативность и качество предварительного следствия, которые после обсуждения доработаны и приняты к исполнению, - отметили в Следкоме.



Прокурор Бурятии и её заместитель обратили внимание на ряд системных недостатков в деятельности следователей, выявленных надзирающими прокурорами; потребовали исключить их при дальнейшей работе. Помимо этого прокурорами предложены меры, направленные на укрепление межведомственного взаимодействия в вопросах соблюдения и защиты прав граждан в рамках досудебного производства.



В завершении коллегии были объявлены приказы о награждении сотрудников, которые отличились добросовестным трудом и выполнением задач особой сложности. Также три молодые девушки, недавно назначенные следователями, в торжественной обстановке в присутствии участников коллегии приняли присягу.





