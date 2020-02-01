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В школе в Бурятии, где изнасиловали учениц, действовала система унижения

В школе в Бурятии, где изнасиловали учениц, действовала система унижения
Общество, 
Травля продолжалась несколько лет

Как сообщал «Байкал-Daily», В декабре 2019 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в Галтайской специальной (коррекционной) школе-интернате один из подростков изнасиловал несовершеннолетнюю ученицу. Было возбуждено уголовное дело.

В ходе следствия выяснилось, что в учреждении на протяжении нескольких лет существовала целая система, построенная на физическом и психологическом унижении детей, их травле, устойчивой кастовости.

- Об этом знали учителя, воспитатели, другие работники школы, но мер не принимали. Не ограничиваясь лишь задачами по расследованию изнасилований, руководитель следственного отдела, которая приняла к своему производству данное дело, не осталась в стороне от проблем детей, проявила решительность и принципиальность. Благодаря занятой ею позиции вопросами соблюдения законных интересов несовершеннолетних воспитанников и выпускников указанной школы занялись должностные лица самого высокого уровня органов государственной власти республики, и вскоре в учебном заведении будет наведен порядок, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.

В прошлом году в производстве следователей находилось 406 уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях, совершённых в отношении несовершеннолетних. Окончено производство по 185 уголовным делам.

Информация была озвучена расширенном заседании коллегии, на котором были подведены итоги работы за прошедший год и определены задачи на текущее полугодие. В работе коллегии помимо руководства и сотрудников следственного управления приняли участия прокурор Бурятии Галина Ковалева и её заместитель Дмитрий Хобраков. 

За 2019 год в Бурятии зарегистрировано 22 131 преступление, что на 5,9% меньше, чем в 2018 году. Совершено 3796 преступлений против личности, их доля составила 17,1% от общего количества всех зарегистрированных преступлений. Из них 164 убийства, что на 10,4% меньше, чем в 2018 году, их раскрываемость составила 93 %.


Также зарегистрировано 50 преступлений об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Произошёл рост таких преступлений по сравнению с прошлым годом на 31,6 %, но все они без исключения были раскрыты. Также раскрыто 34 из 35 зарегистрированных изнасилований, и 60 из 64 преступлений, связанных с совершением насильственных действий сексуального характера.

- В целом, показатели раскрываемости большинства тяжких и особо тяжких преступлений остаются на высоком уровне. Помимо этого, в 2019 году раскрыто и расследовано 70 преступлений прошлых лет, в том числе 33 - о тяжких и особо тяжких преступлениях, их число увеличилось по сравнению с прошлым годом более чем в половину. Из них 45 уголовных дел уже направлены в суд, - уточняют в Следственном управлении.

В 2019 году в производстве следователей следственного управления находилось 2 160 уголовных дела, из них окончено 1165. В среднем за месяц один следователь оканчивал производством почти два дела. Чуть больше половины уголовных дел от числа оконченных расследованы в срок, не превышающий двух месяцев.

- Те преступления, которые потребовали более длительного периода расследования относились к категории тяжких и особо тяжких, многоэпизодных, требующих проведения длительных экспертиз и исследований. На текущий год перед следователями поставлены задачи увеличить число уголовных дел, производство по которым будет оканчиваться в двухмесячный срок, ориентируясь на показатели тех регионов, где зафиксированы лучшие результаты, - сообщили в Следкоме.

Следователями по 1053 уголовным делам при расследовании выявлены причины и условия, способствовавшие совершению преступлений, и внесены представления с требованием об их устранении. Почти по всем получены ответы о принятых мерах, которые позволяют предупредить новые преступления. По представлениям за нарушение закона к дисциплинарной ответственности привлечено 134 должностных лица.

- Вместе с тем, на коллегии были отмечены недостатки в работе ряда районных (межрайонных) следственных отделов. Их руководители выступили с докладами, в которых были проанализированы причины неудовлетворительных показателей, приведены планы мероприятий, призванных повысить эффективность, оперативность и качество предварительного следствия, которые после обсуждения доработаны и приняты к исполнению, - отметили в Следкоме.

Прокурор Бурятии и её заместитель обратили внимание на ряд системных недостатков в деятельности следователей, выявленных надзирающими прокурорами; потребовали исключить их при дальнейшей работе. Помимо этого прокурорами предложены меры, направленные на укрепление межведомственного взаимодействия в вопросах соблюдения и защиты прав граждан в рамках досудебного производства.

В завершении коллегии были объявлены приказы о награждении сотрудников, которые отличились добросовестным трудом и выполнением задач особой сложности. Также три молодые девушки, недавно назначенные следователями, в торжественной обстановке в присутствии участников коллегии приняли присягу. 

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школы изнасилование
 
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