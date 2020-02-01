Пулевики из Бурятии завоевали «серебро» на соревнованиях в Ижевске

Бурятские спортсмены немного уступили победителям
На первенстве России в городе Ижевск по пулевой стрельбе бурятские спортсмены в Олимпийском упражнении «Стрельба из пневматического пистолета пп-60м» заняли второе место. Республику представляли Александр Кондрашин, Вадим Бочаров, Тамир Бадмаева.
Пулевики завоевали «серебро» с одинаковым результатом с победителями, уступив лишь по количеству контрольных десяток.
Все спортсмены занимаются в РСШОР у тренера Александра Степанова.
Бурятские спортсмены немного уступили победителям
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