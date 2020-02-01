Суд установил обоюдную вину водителей
В суд с иском обратился житель Бурятии. Он просил взыскать с виновницы ДТП имущественный вред, причинённый в результате аварии.
Авария произошла в декабре 2018 года. На момент совершения ДТП у виновницы не была оформлена страховка на автомобиль. В результате ДТП транспортное средство истца получило значительные механические повреждения.
Разрешая спор, суд пришёл к выводу об обоюдной вине водителей в равной степени и частично удовлетворил заявленные истцом требования о возмещении причинённого материального вреда.
С решением не согласился истец, который обратился с апелляционной жалобой, утверждая, что степень его вины в ДТП значительно меньше, чем у ответчицы, поскольку он допустил незначительное превышение разрешённой скорости. Просил изменить решение суда и довзыскать денежные средства до возмещения ущерба в размере 80%.
Судебная коллегия отклонила доводы жалобы и согласилась с принятым решением, придя к выводу о том, что суд первой инстанции вынес верное решение.
В суде пояснили, что если бы истец ехал с разрешённой скоростью 50 км/ч, то он имел бы возможность. В таком случае аварии удалось бы избежать, сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.
Житель Бурятии не смог добиться через суд компенсации за повреждённый автомобиль
Общество, Фото:
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