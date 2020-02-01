В Иркутске двое парней украли более 60 велосипедов

Ущерб составил около 500 тысяч рублей



В Иркутске прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 16-летнего и 18-летнего местных жителей. Они обвиняются в краже, совершённой группой лиц по предварительному сговору.



Молодые люди, будучи судимыми в 2019 году за аналогичные преступления, с мая по сентябрь прошлого года украли 61 велосипедов из подъездов домов. Преступления осуществлялись по одной и той же схеме: парни при помощи инструментов перекусывали защитные тросы с замками, после чего забирали велосипеды с собой.



Украденные велосипеды продавали случайным людям по низкой цене. В результате 55 жителям был причинён ущерб на сумму около 500 тысяч рублей.



Уголовное дело направлено в Свердловский районный суд города Иркутск для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

