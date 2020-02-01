В Бурятии определился победитель школьных сочинений

Всего в конкурсе приняли участие 312 школьников со всей республики



В Бурятии завершился региональный этап всероссийского конкурса сочинений среди учащихся 5-11 классов «Без срока давности», приуроченного к проведению в России в 2020 году Года памяти и славы.



В конкурсе участвовали 312 школьников из 19 районов республики и Улан-Удэ. На федеральный этап конкурса от субъекта страны принимается одно конкурсное сочинение, набравшее максимальное количество баллов. Среди всех возрастных групп абсолютным победителем стала ученица 7-го класса Гочитской школы Бичурского района, автор сочинения «Письмо миссис Грин». Победителя подготовила школьный учитель русского языка и литературы Валентина Иванова, сообщает пресс-служба минобрнауки Бурятии.



Среди 5-6 классов 1 место занял учащийся Российской гимназии № 59 Улан-Удэ (сочинение «Мой герой»), 2 место – ученик школы №57 Улан-Удэ (сочинение «Богатыри земли бурятской»), 3 место – ученик Ехэ-Цакирской школы Закаменского района (сочинение «Семейная реликвия»).



Среди 7-8 классов 1 место заняла абсолютный победитель конкурса, 2 и 3 места заняли ученики лингвистической гимназии №3 Улан-Удэ с сочинениями «Дедушкины рассказы» и с «Здравствуй, сказка!».



Среди старшеклассников победу разделили учащаяся школы № 42 - сочинение «Стремительная, как выстрел, жизнь», и ученица из школы №35 - сочинение «Пусть не слышен наш голос, вы должны его знать». 2 место занял, учащийся Окино-Ключевской школы Бичурского района с сочинением «Трудная дорога до Берлина». 3 место заняла ученица школы №3 Северобайкальска с сочинением «И нам в назидание…».



Награждение победителей и призёров состоится после окончания федерального этапа конкурса.

