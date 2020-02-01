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Школьников и студентов Бурятии приглашают к участию в лесном конкурсе

Школьников и студентов Бурятии приглашают к участию в лесном конкурсе
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике пройдёт лесной конкурс «Подрост»

В Бурятии стартует лесной конкурс «Подрост». Участвовать в конкурсе могут школьники, студенты образовательных организаций лесотехнического профиля и руководители школьных лесничеств, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.

Исследователи смогут поделиться достижениями в области природоохранной деятельности по 6 номинациям, ставшими уже традиционными: «Лесоведение и лесоводство», «Экология лесных животных», «Экология лесных растений», «Практическая природоохранная деятельность», «Подготовка к профессиональной деятельности в лесном хозяйстве» и «Школьные лесничества в условиях модернизации образования и лесного хозяйства».

Конкурс проводится с целью экологического воспитания подрастающего поколения, привлечения молодёжи к работе по изучению лесных экосистем и практической природоохранной деятельности.

Большое внимание при оценке работ, жюри уделяет практической значимости проекта, глубине проработанности, осмысления материала и оригинальности подхода в решении проблемы.

Лучших исследователей выберут 7 февраля в БГСХА, после защиты подготовленных работ. По итогам конкурса победители и призёры получат дипломы и памятные призы.

Все работы победителей будут направлены для участия в заочном этапе всероссийского юниорского конкурса «Подрост». Затем, если работы наберут достаточное количество баллов, юные экологи могут принять участие в очном конкурсе.


РАЛХ
 
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