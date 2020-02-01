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На Байкале наблюдаются аномалии при ледоставе

На Байкале наблюдаются аномалии при ледоставе
Общество,  Фото:БПСО
Местами на озере наблюдаются обширные участки тонкого льда

В этом году на Байкале наблюдаются аномальные явления в процессе ледостава. Вот уже начало февраля, а в центральной части озера лёд, по-прежнему, непрочный, сообщает пресс-служба Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС.

Отрядом ведётся постоянный мониторинг ледовой обстановки. По наблюдениям спасателей, процесс нарастания льда в этом году идёт медленнее обычного. На севере и в центральной части озера сразу после ледостава, выпало большое количество осадков. Тяжёлая масса снега препятствует активному образованию льда. Кристаллизовавшись, она создаёт эффект термоподушки.

В среднем лёд значительно тоньше, чем характерно для этого времени года, кроме того, он весьма неоднороден. На севере и в центральной части озера, на достаточном удалении от берега, встречаются мокрые наледи и пропарины. Участки со льдом 2-3 см опасны тем, что во время движения их невозможно заметить.



В северной части озера по направлению от города Северобайкальск до горячих источников Хакусы в центральной части Байкала очень тонкий лёд (3 см). От мыса Нижнее Изголовье по направлению к мысу Хобой наблюдаются обширные участки тонкого льда от пяти сантиметров и меньше.

Ледовая ситуация на Байкале меняется стремительно. Ещё два дня назад спасатели спокойно проезжали на спецтехнике от посёлка Листвянка до посёлка Большое Голоустное. По результатам профмероприятия, проведённого 30 января, установлено, от мыса Лиственничного в море уходят несколько трещин, от мыса Толстого до мыса Соболева - большая трещина с водой, шириной от 1 до 2 метров.

Зимой 2019-2020 спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС дважды выезжали на работы, связанные с провалами автомобилей под лёд. Есть пострадавшие, один из которых погиб.

Ожидаемые морозы, возможно, только усугубят ситуацию. Спасатели просят воздержаться от смертельно-опасного путешествия. Из-за большой площади и глубины поиск и подъем пропавших и погибших людей часто не представляется возможным.
Байкал БПСО
 
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