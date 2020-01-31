В Улан-Удэ убрали ёлку с площади Советов













Сегодня в Улан-Удэ рабочие демонтировали новогоднюю ёлку с центральной площади города.Главный атрибут Нового года был установлен в середине декабря 2019 года.Горки и ледовые скульптуры на площади Советов пока остаются на месте. Как правило, ледовый городок убирают после Сагаалгана. В этом году Новый год по восточному календарю пройдёт 24 февраля.