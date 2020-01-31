В Улан-Удэ убрали ёлку с площади Советов

Демонтаж прошёл сегодня днём
Сегодня в Улан-Удэ рабочие демонтировали новогоднюю ёлку с центральной площади города.
Главный атрибут Нового года был установлен в середине декабря 2019 года.
Горки и ледовые скульптуры на площади Советов пока остаются на месте. Как правило, ледовый городок убирают после Сагаалгана. В этом году Новый год по восточному календарю пройдёт 24 февраля.
Продукция предназначалась для детского сада
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