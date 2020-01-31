Продукция предназначалась для детского сада
При проведении мониторинга ФГИС «Меркурий» было установлено, что индивидуальный предприниматель Бичурского района Бурятии оформил ветеринарно-сопроводительные документы на 6 кг мясной продукции с истёкшим сроком годности.
Продукция предназначалась для детского сада.
Это является нарушением федерального закона «О безопасности и качестве пищевых продуктов». В отношении предпринимателя возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ, наложен штраф, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области.
В Бурятии бизнесмен оформил документы на мясо с истёкшим сроком годности
Общество, Фото:
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