В Бурятии бизнесмен оформил документы на мясо с истёкшим сроком годности

Продукция предназначалась для детского сада



При проведении мониторинга ФГИС «Меркурий» было установлено, что индивидуальный предприниматель Бичурского района Бурятии оформил ветеринарно-сопроводительные документы на 6 кг мясной продукции с истёкшим сроком годности.



Продукция предназначалась для детского сада.



Это является нарушением федерального закона «О безопасности и качестве пищевых продуктов». В отношении предпринимателя возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ, наложен штраф, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области.



