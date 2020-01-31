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Утром на Комушке в Улан-Удэ столкнулись «Газель» и «Тойота»

Утром на Комушке в Улан-Удэ столкнулись «Газель» и «Тойота»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Никто из водителей не признавал вину

Сегодня около семи часов утра в микрорайоне Комушка в Улан-Удэ произошло ДТП. По словам очевидца, столкнулись автомобили «Газель» и «Тойота Королла Филдер».

- Вину в ДТП Никто не признает. Участники спорят между собой. «Газель» ехала прямо, «Тойота» - выезжала с обочины, водитель не предоставил преимущество и в результате произошло столкновение, - пояснил свидетель происшествия.

В связи с аварией была перекрыта одна полоса движения в направлении торгового комплекса «Два кита» со стороны посёлка Радужный.






ДТП
 
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