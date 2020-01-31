Утром на Комушке в Улан-Удэ столкнулись «Газель» и «Тойота»

















Сегодня около семи часов утра в микрорайоне Комушка в Улан-Удэ произошло ДТП. По словам очевидца, столкнулись автомобили «Газель» и «Тойота Королла Филдер».- Вину в ДТП Никто не признает. Участники спорят между собой. «Газель» ехала прямо, «Тойота» - выезжала с обочины, водитель не предоставил преимущество и в результате произошло столкновение, - пояснил свидетель происшествия.В связи с аварией была перекрыта одна полоса движения в направлении торгового комплекса «Два кита» со стороны посёлка Радужный.