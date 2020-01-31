Утром на Комушке в Улан-Удэ столкнулись «Газель» и «Тойота»

Никто из водителей не признавал вину
Сегодня около семи часов утра в микрорайоне Комушка в Улан-Удэ произошло ДТП. По словам очевидца, столкнулись автомобили «Газель» и «Тойота Королла Филдер».
- Вину в ДТП Никто не признает. Участники спорят между собой. «Газель» ехала прямо, «Тойота» - выезжала с обочины, водитель не предоставил преимущество и в результате произошло столкновение, - пояснил свидетель происшествия.
В связи с аварией была перекрыта одна полоса движения в направлении торгового комплекса «Два кита» со стороны посёлка Радужный.
Продукция предназначалась для детского сада
Также уменьшился автобусный парк республики
Влажность воздуха в помещении была выше установленной
Мужчина не смог обжаловать суровый приговор
Никто из водителей не признавал вину
Роспотребнадзор подал иск в суд
Произошло 29 аварий с механическими повреждениями
Сельчане несколько лет не могли добраться до своих сенокосных пашен
Офицеры совершенствовали методические навыки
Из-за низкого температурного режима их закрывали на 10 и 11 суток
Теперь сотрудники смогут развивать свои музыкальные способности
Видеоработа называется «Плач струны забытой. Сквозь время в вечность…»
Праздник бууз пройдёт 23 февраля на площади Советов
К омбудсмену обратилась председатель филиала ассоциации коренных малочисленных народов в Северобайкальском районе
Социальными службами проводится работа по передачи ещё троих подростков в семьи