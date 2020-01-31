В Бурятии в школе неправильно хранилась крупа

Влажность воздуха в помещении была выше установленной



При проведении плановой проверки в отношении средней школы №1 в посёлке Турунтаево Прибайкальского района было выявлено нарушение федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов».



В школе использовались на пищевые цели крупы в ассортименте общим весом 88,4 кг без документов, удостоверяющих качество и безопасность продукции.



Согласно маркировочным ярлыкам на крупу гречневую, пшено шлифованное и рис длиннозерный пропаренный, заводом-изготовителем установлена влажность воздуха для хранения не более 70%. Однако, в складском помещении, согласно показаниям приборов, влажность воздуха составляла 89%, - то есть, нарушался режим хранения крупы.



Нарушения послужили поводом для возбуждения административных дел по 7.18. КоАП РФ. Юридическому лицу выдано предписание о предоставлении документов, удостоверяющих качество и безопасность, на хранящиеся крупы, и об устранении нарушений условий хранения, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области.

