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В Бурятии в школе неправильно хранилась крупа

В Бурятии в школе неправильно хранилась крупа
Общество,  Фото:pixabay.com
Влажность воздуха в помещении была выше установленной

При проведении плановой проверки в отношении средней школы №1 в посёлке Турунтаево Прибайкальского района было выявлено нарушение федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

В школе использовались на пищевые цели крупы в ассортименте общим весом 88,4 кг без документов, удостоверяющих качество и безопасность продукции.

Согласно маркировочным ярлыкам на крупу гречневую, пшено шлифованное и рис длиннозерный пропаренный, заводом-изготовителем установлена влажность воздуха для хранения не более 70%. Однако, в складском помещении, согласно показаниям приборов, влажность воздуха составляла 89%, - то есть, нарушался режим хранения крупы.

Нарушения послужили поводом для возбуждения административных дел по 7.18. КоАП РФ. Юридическому лицу выдано предписание о предоставлении документов, удостоверяющих качество и безопасность, на хранящиеся крупы, и об устранении нарушений условий хранения, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области. 
нарушения крупа
 
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