Роспотребнадзор подал иск в суд
Кабанский районный суд удовлетворил иск управления Роспотребнадзора по Бурятии о понуждении администрации посёлка Каменск исполнить требования санитарного законодательства.
Поводом для иска послужили результаты плановой проверки организации, эксплуатирующей водозаборные сооружения, водопроводные сети, скважину в посёлке Каменск Кабанского района. Установлено, что администрация посёлка не обеспечила население качественной питьевой водой, соответствующей санитарным правилам и гигиеническим нормативам.
- По решению суда администрация Каменска обязана до декабря 2021 года провести санитарно-эпидемиологическую экспертизу водных объектов, используемых в целях хозяйственно-бытового водоснабжения, организовать зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, разработать мероприятия по ограничению хозяйственной деятельности в их пределах, получить санитарно-эпидемиологические заключения об их соответствии санитарным правилам и нормативам, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
В Бурятии администрация посёлка не обеспечила жителей качественной питьевой водой
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