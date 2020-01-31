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В УФСИН Забайкальского края открылась звукозаписывающая студия

В УФСИН Забайкальского края открылась звукозаписывающая студия
Общество,  Фото:pixabay.com
Теперь сотрудники смогут развивать свои музыкальные способности

В УФСИН России по Забайкальскому краю состоялось торжественное мероприятие в честь открытия театрально-музыкальной студии, предназначенной для развития творческих способностей сотрудников уголовно-исполнительной системы края, сообщает пресс-служба УФСИН России по Забайкальскому краю.

Студия звукозаписи, в первую очередь, предназначена для записи и обработки звука. Она включает в себя комнату звукоинженера и комнату для записи музыкальных инструментов, специально оснащённую звукоизоляцией и звукопоглощением.

- У нас очень много талантливых сотрудников и для того, чтобы поддержать их стремление к творчеству, мы создали такую студию. Наша работа очень сложная, сотрудники работают в непростых условиях, от них требуется постоянное внимание, готовность к выполнению служебных задач. Поэтому мы постараемся предоставить возможность отвлечься от повседневной деятельности и снять эмоциональное напряжение. В студии любой желающий сможет не только попробовать себя в музыкальном направлении, но и показать свои актёрские способности. Кроме того, наличие собственной музыкальной группы поможет нам более ярко и интересно организовывать праздничные мероприятия, приуроченные к определённым датам. В планах у нас, также, участие и в городских мероприятиях, - отметил руководитель краевого УФСИН Евгений Шихов.


УФСИН Забайкальский край
 
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