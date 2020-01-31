Теперь сотрудники смогут развивать свои музыкальные способности
В УФСИН России по Забайкальскому краю состоялось торжественное мероприятие в честь открытия театрально-музыкальной студии, предназначенной для развития творческих способностей сотрудников уголовно-исполнительной системы края, сообщает пресс-служба УФСИН России по Забайкальскому краю.
Студия звукозаписи, в первую очередь, предназначена для записи и обработки звука. Она включает в себя комнату звукоинженера и комнату для записи музыкальных инструментов, специально оснащённую звукоизоляцией и звукопоглощением.
- У нас очень много талантливых сотрудников и для того, чтобы поддержать их стремление к творчеству, мы создали такую студию. Наша работа очень сложная, сотрудники работают в непростых условиях, от них требуется постоянное внимание, готовность к выполнению служебных задач. Поэтому мы постараемся предоставить возможность отвлечься от повседневной деятельности и снять эмоциональное напряжение. В студии любой желающий сможет не только попробовать себя в музыкальном направлении, но и показать свои актёрские способности. Кроме того, наличие собственной музыкальной группы поможет нам более ярко и интересно организовывать праздничные мероприятия, приуроченные к определённым датам. В планах у нас, также, участие и в городских мероприятиях, - отметил руководитель краевого УФСИН Евгений Шихов.
В УФСИН Забайкальского края открылась звукозаписывающая студия
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Праздник бууз пройдёт 23 февраля на площади Советов
К омбудсмену обратилась председатель филиала ассоциации коренных малочисленных народов в Северобайкальском районе
Социальными службами проводится работа по передачи ещё троих подростков в семьи
Автоинспекторы провели профилактический рейд
Они состоятся в феврале и марте на полигоне Бурдуны
По его мнению, у каждого села должен быть свой родной танец
В библиотеках, детсадах и школах детям показывали фильмы и рассказывали о подвиге ленинградцев
На дорогах местами снежные накаты
В итоге свидетельство об установлении рекорда России, а также диплом победителя приза имени Сергиенко вручили Фёдору Шантагарову
Осуждённые изготовляют также пиломатериал, игровые площадки, сувениры и многое другое
Правоохранители рассказали гражданам о преимуществах постановки объектов собственности под охрану
Детские сады рассчитаны на 2490 мест
В аптеках выросли цены на маски
Малышку санавиацией доставили в Улан-Удэ
Бурятию представили девять спортсменов