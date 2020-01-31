В Бурятии закрывали четыре детских сада из-за холода

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Из-за низкого температурного режима их закрывали на 10 и 11 суток



В Заиграевском районе работа четырёх детских садов - Горхонский детский сад № 40 «Подснежник», МБОУ «Октябрьская СОШ», Октябрьский детский сад «Звёздочка» посёлка Онохой-2 и «Колокольчик» в посёлке Татарский ключ – была приостановлена судебными приставами на 10 и 11 суток из-за низкого температурного режима. Такое решение было вынесено судом на основании протокола об административном правонарушении, составленного сотрудниками территориального отдела управления Роспотребнадзора по Бурятии в Заиграевском районе после проведения внеплановой проверки.



Как стало известно из постановлений судов, по результатам исследований температуры воздуха в помещениях детского сада «Колокольчик» в посёлке Татарский ключ было установлено, что температура в одной из групп на втором этаже, а также в игровой, спальной и раздевальной комнатах варьировалась от +16,8 до +18,6 градусов при допустимом параметре +21-+23 градуса. В трёх садах были выявлены аналогичные нарушения.



На основании постановлений судов в Заиграевском районном отделе были возбуждены исполнительные производства, в рамках которых судебные приставы опечатали социальные объекты. На случай несанкционированного возобновления деятельности предупредили об административной и уголовной ответственности.



- В течение срока административного наказания администрации образовательных учреждений предпринимали меры для обеспечения температурного режима в соответствии с установленными требованиями, в том числе путём приобретения настенных радиаторов, - сообщили в пресс-службе управления ФССП России по Бурятии.



Сегодня, 31 января, истекает срок административного приостановления деятельности детского сада «Колокольчик» в посёлке Татарский ключ. Несколькими днями раньше истекли сроки приостановления в трёх других социальных объектах района: МБДОУ «Горхонский детский сад № 40 «Подснежник», МБОУ «Октябрьская СОШ» и МБДОУ «Октябрьский детский сад «Звездочка» п. Онохой-2.



