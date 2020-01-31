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Жителя Бурятии приговорили к 14 годам колонии за убийство 6-летней дочери

Жителя Бурятии приговорили к 14 годам колонии за убийство 6-летней дочери
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина не смог обжаловать суровый приговор

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции признал виновным жителя Бурятии в убийстве ребёнка.

Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла вечером 1 ноября 2018 года в житель села Елань Бичурского района зарезал собственную дочь. В тот день мужчина пил спиртное, в какой-то момент он поставил бутылку водки на холодильник, вышел во двор, а его 6-летняя дочка спрятала алкоголь. Вернувшись, отец начал требовать отдать спиртное, на что малышка попросила его не пить. Мужчина разозлился и дважды ударил ножом девочку в грудь. Малышка скончалась на месте.

Верховный суд Бурятии признал его виновным в убийстве и приговорил к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год.

Однако адвокат мужчины пытался обжаловать приговор в Новосибирске, но апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам приговор Верховного суда Бурятии оставлен без изменения.

Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба суда.


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