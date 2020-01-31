В Бурятии музыканты в клипе сыграли на старинных инструментах

Видеоработа называется «Плач струны забытой. Сквозь время в вечность…»



В Бурятии в канун Нового года по лунному календарю выпустили новый музыкальный клип «Сууха хуурай гуниг» - «Плач струны забытой. Сквозь время в вечность…». В видеоработе звучит душевная мелодия, сыгранная на старинных бурятских инструментах - сууха хуур и суур. Авторами проекта являются Виндарья Доржиева-Кимэй и Балданцэрэн Баттувшин.



- У каждого слушателя звуки старинных инструментов сууха хуур и суур вызовут, мы в этом не сомневаемся, чувства ностальгии по ушедшему вдаль солнечному детству, тоску по родной земле у находящихся вдали от Родины людей, добрые воспоминания об очень близких сердцу каждого родителях, Время неумолимо летит быстро. Уже прошло целых десять лет с той поры, когда мы с моим товарищем Балданцырен Баттувшином без тени сомнения взялись за возрождение забытых исконно бурятских традиционных инструментов - сууха хуур и суур. Эти неказистые на вид аутентичные инструменты молчали ещё больше времени, незаслуженно отодвинутые назад, уже утерянные, казалось бы, навсегда. Но так суждено было их судьбе, что нам вовремя какое-то необъяснимое чудо дало возможность прикоснуться к ним, услышать родные мелодии, которые никогда ни с чем другим не спутаешь, - поделилась Виндарья Доржиева-Кимэй.







В рамках проекта по возрождению старинных бурятских народных инструментов - сууха хуур и суур - впервые в истории бурятской культуры были написаны произведения для аутентичных инструментов. И первым среди них появилось произведение «Сууха хуурай гуниг», которое в декабре 2011 года написал именитый бурятский композитор Пурбо Найданович Дамиранов. Премьера музыкального произведения состоялась на II межрегиональном фестивале - конкурсе «Хуурайм наадан – 2012». Первыми исполнителями были народный артист Республики Бурятия Балданцырен Баттувшин (сууха хуур) и Валентина Намдыкова (бурятская диатоническая ятага).



- 6 июля 2015 года мы открыли VII международный музыкальный фестиваль «Голос кочевников» аутентичным концертом – подношением к 80-летнему юбилею его Святейшества Далай-ламы XIV «Аглаг дайдым аялга» - «Мелодии древней земли», где звучали подлинные чистые звуки бурятских инструментов - сууха хуур, суур - без сочетаний с электронными. На этом концерте прозвучало и «Сууха хуурай гуниг» Пурбо Дамиранова в обработке для суура Виктории Михайловны Ринчиновой. Исполнили произведение Мария Бутуева (суур) – студентка колледжа искусств имени Чайковского в сопровождении бурятской ятаги, на котором сыграла Арюна Валерьевна Цыдыпова, преподаватель колледжа искусств имени Чайковского, - сообщила Виндарья Доржиева-Кимэй.



В 2013 году вышло в свет учебное пособие «Мелодии Великой степи», изданное музыкальным колледжем имени Чайковского, куда вошло музыкальное произведение Пурбо Дамиранова «Сууха хуурай гуниг».



- Уникальность данного репертуарного сборника в том, что впервые вышли в печать произведения для аутентичных бурятских инструментов: сууха хуур и суур, - отмечает автор проекта по возрождению старинных бурятских музыкальных инструментов.

