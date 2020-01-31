Произошло 29 аварий с механическими повреждениями
Вчера в Бурятии инспекторами ДПС выявлено 360 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 9 водителей с признаками опьянения.
Как сообщал «Байкал-Daily», 31 января вечером в Улан-Удэ пройдёт профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей группами нарядов ДПС. Особое внимание будет уделено выявлению автомобилистов, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения.
Всего за минувшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 29 аварий с механическими повреждениями транспортных средств.
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера в городе Северобайкальске девушка-водитель проехала на красный сигнал светофора и врезалась в «Рено». В результате аварии пострадала сама девушка.
За сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 360 нарушений ПДД
Общество, Фото:
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