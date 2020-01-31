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Забайкалье проведёт чемпионат по бодибилдингу

Забайкалье проведёт чемпионат по бодибилдингу
Общество,  Фото:pixabay.com
В гости к забайкальцам приедут культуристы из Иркутской области и Бурятии

21 марта в Чите пройдёт XXIII открытый чемпионат Забайкальского края по бодибилдингу. В соревнованиях примут участие более 100 сильнейших спортсменов из Забайкалья, Иркутской области и Республики Бурятия. Местом проведения чемпионата станет концертный зал Дворца культуры железнодорожников.

По информации федерации бодибилдинга и фитнеса Забайкалья, спортивное мероприятие будет состоять из 2 частей. Первая часть – первенство региона начнётся в 14:00 часов. Затем с 15:00 пройдёт вторая часть – чемпионат Забайкальского края.

К участию в первенстве и чемпионате Забайкальского края по бодибилдингу допускаются спортсмены: девочки (от 7 до 15 лет), мальчики (от 7 до 15 лет), юниорки и юниоры (от 18 до 23 лет), женщины (от 35 лет), взрослые (от 23 и старше).

Соревнования проводятся в следующих категориях:
1. Юниоры бодибилдинг - абсолютная категория.
2. Мужчины бодибилдинг - до 80 кг.
3. Мужчины бодибилдинг - до 90 кг.
4. Мужчины бодибилдинг - свыше 90 кг и в абсолютном первенстве.
5. Мужчины пляжный бодибилдинг - до 178 см.
6. Мужчины пляжный бодибилдинг - свыше 178 см и абсолютном первенстве.
7. Женщины фитнес - абсолютная категория.
8. Женщин бодифитнес - абсолютная категория.
9. Женщины Wellness Fitness - абсолютная категория.
10. Фитнес дети (девочки).
11. Фитнес дети (мальчики).
12. Женщины фитнес-модель - до 169 см.
13. Женщины фитнес-модель - свыше 169 см и абсолютное первенство.
14. Юниорки фитнес-бикини - абсолютная категория.
15. Женщины фитнес-бикини - до 163 см.
16. Женщины фитнес-бикини - до 169 см.
17. Женщины фитнес-бикини - свыше 169 см. и в абсолютном первенстве.
18. Мастера фитнес-бикини - абсолютная категория.

Победители и призёры награждаются медалями и дипломами, а также ценными призами. Финалисты абсолютного первенства получают кубки, дипломы и ценные призы, а их тренера награждаются медалями и дипломами за их подготовку. В категориях разыгрываются 18 комплектов медалей, 10 кубков для абсолютных победителей, 1 кубок за победу в командном первенстве и 10 медалей за воспитание чемпиона. 

Как сообщал «Байкал Daily», чемпионат Бурятии по бодибилдингу пройдёт 15 марта в Улан-Удэ. Кубок Байкала и чемпионат Иркутской области состоится 29 марта.

Возрастное ограничение 6+
спорт Чита бодибилдинг Забайкальский край чемпионат фитнес
 
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