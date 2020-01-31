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«Буузын Баяр» попал в топ-5 зимних гастрономических фестивалей России

«Буузын Баяр» попал в топ-5 зимних гастрономических фестивалей России
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Праздник бууз пройдёт 23 февраля на площади Советов

«Буузын Баяр» попал в топ-5 зимних гастрономических фестивалей России. Рейтинг самых ожидаемых гастрономических мероприятий представил туристический портал ТурСтат.

Фестиваль бурятской кухни «Буузын Баяр» состоится 23 февраля на площади Советов в Улан-Удэ в рамках праздника Сагаалган.

На празднике пройдёт дегустация бууз, будут проведены традиционные бурятские игры и кулинарные поединки.

В топ-5 гастрономических событий февраля также вошли фестиваль «Всемирный день пельменя» в Ижевске (Удмуртия), фестиваль «Самоварное настроение» в Клину (Московская область), ресторанный фестиваль «Крым на тарелке» в Севастополе (Крым) и праздник длинной колбасы в Калининграде.  



буузы Праздники
 
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