Праздник бууз пройдёт 23 февраля на площади Советов
«Буузын Баяр» попал в топ-5 зимних гастрономических фестивалей России. Рейтинг самых ожидаемых гастрономических мероприятий представил туристический портал ТурСтат.
Фестиваль бурятской кухни «Буузын Баяр» состоится 23 февраля на площади Советов в Улан-Удэ в рамках праздника Сагаалган.
На празднике пройдёт дегустация бууз, будут проведены традиционные бурятские игры и кулинарные поединки.
В топ-5 гастрономических событий февраля также вошли фестиваль «Всемирный день пельменя» в Ижевске (Удмуртия), фестиваль «Самоварное настроение» в Клину (Московская область), ресторанный фестиваль «Крым на тарелке» в Севастополе (Крым) и праздник длинной колбасы в Калининграде.
«Буузын Баяр» попал в топ-5 зимних гастрономических фестивалей России
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