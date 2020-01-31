«Буузын Баяр» попал в топ-5 зимних гастрономических фестивалей России

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Праздник бууз пройдёт 23 февраля на площади Советов



«Буузын Баяр» попал в топ-5 зимних гастрономических фестивалей России. Рейтинг самых ожидаемых гастрономических мероприятий представил туристический портал ТурСтат.



Фестиваль бурятской кухни «Буузын Баяр» состоится 23 февраля на площади Советов в Улан-Удэ в рамках праздника Сагаалган.



На празднике пройдёт дегустация бууз, будут проведены традиционные бурятские игры и кулинарные поединки.



В топ-5 гастрономических событий февраля также вошли фестиваль «Всемирный день пельменя» в Ижевске (Удмуртия), фестиваль «Самоварное настроение» в Клину (Московская область), ресторанный фестиваль «Крым на тарелке» в Севастополе (Крым) и праздник длинной колбасы в Калининграде.







