В Бурятии проверят сообщения об уголовном преследовании и обвинениях эвенков в браконьерстве

К омбудсмену обратилась председатель филиала ассоциации коренных малочисленных народов в Северобайкальском районе



Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова провела рабочую встречу с главой МВД республики Олегом Кудиновым по обращению председателя филиала ассоциации коренных малочисленных народов Севера в Северобайкальском районе Галины Роговой.



Председатель рассказала, что подверглась уголовному преследованию из-за отказа поддержать предложение о замене вылова омуля коренными народами денежной компенсацией. Этому предшествовали обвинения в адрес эвенкийского населения о добыче и продаже браконьерской рыбы на различных совещаниях.



- В ходе рабочей встречи с министром были обсуждены доводы заявителя в части процессуальных нарушений при изъятии рыбы, длительном хранении на открытой территории отдела полиции, несоответствии мешков с рыбой, изъятой у Галины Роговой и предоставленных на экспертизу, - сообщили в аппарате уполномоченного.



Министр внутренних дел Олег Кудинов, по итогам обсуждений, поручил провести служебную проверку по заявленным доводам. Обращение председателя ассоциации остаётся на контроле омбудсмена.



